واجه نورونيا المدعي العام السابق موراليس ليتشوغا بسبب الإلغاء المحتمل لتأشيرته

رد جيراردو فرنانديز نورونيا، النائب الفيدرالي لحزب العمل (PT)، على النائب العام السابق لـ الجمهورية، إغناسيو ر. موراليس الخس، الذي سخر من الوضع الذي يمر به بعد طلب سحب تأشيرته لدخول الولايات المتحدة.

من خلال حسابه على تويتر، أشار مشرع التحول الرابع إلى أنني لم أكن خائفًا من الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة الأمريكية لأنه «ليس لعبة» لأي شخص، على عكس، المزعوم، السفير المكسيكي في فرنسا (1993-1995).

«لم أخاف أبدًا من نوع الأعمال الانتقامية والتدخل المجنون الذي تحتفل به. كما كنت معتادًا على أن تكون لعبة للحكومة. هل تعتقد أننا جميعا نعمل بنفس الطريقة، وحزين ومؤسف»، وكتب هذا الأربعاء، 6 أبريل.

El exprocurador Morales Lechuga ironizó con la situación que está enfrentando Noroña (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

كما أشار إلى أن الرحلات التي قام بها إلى الولايات المتحدة كانت على أطراف مختلفة، حيث قال إنه في عام 2017 حضر نيويورك، برج ترامب، مع كل شيء وخطر سحب تأشيرته، كما هو مطلوب بموجب القانون، للاحتجاج على التصريحات ضد المكسيك الصادرة عن رجل أعمال.

ومع ذلك، أكد أن هذا العمل والرحلة حدثت عندما لم يكن يتولى أي منصب سياسي، لذلك كان حاضرا كمواطن مكسيكي آخر، لأنه لم يكن لديه أي دعم سياسي لأي مشكلة قد تنشأ.

El diputado del PT presentó iniciativa ante la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

كانت كلمات نورونيا المثيرة للجدل ردًا على التغريدة التي أصدرها المدير السابق لكلية الحقوق الحرة، موراليس ليتشوجا، الذي قال إن petista سيغيب عن الرحلات التي قام بها إلى لاس فيغاس، نيفادا، عندما تتم الموافقة على إلغاء تأشيرته.

في مواجهة هذه السخرية، أوصى المدعي العام السابق بأن يقوم النائب بتغيير بوصلة مصائره بشكل أفضل، لأنه، وفقًا للأيديولوجية السياسية، يمكنه قضاء إجازة في دول مثل نيكاراغوا أو كوبا أو فنزويلا، والتي أعرب عن دعمه لها، على الرغم من انتقادات الحكومات أن هذه الدول لديها.

وكتب: «سيغيب فرنانديز نورونيا عن رحلاته (إلى) لاس فيغاس إذا تم إلغاء تأشيرته، لكنه يستطيع الذهاب إلى نيكاراغوا أو كوبا أو فنزويلا، للاستفادة من تلك 'الجنة'».

Noroña fue parte del grupo parlamentario que creó el grupo de amistad con Rusia (Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

في 23 مارس، تم تثبيت مجموعة الصداقة بين المكسيك وروسيا في مجلس النواب، وهو الوضع الذي وأثار انتقادات للسياسيين لأنه وقع في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وعلى الرغم من أنه ينبغي التذكير بأن الحدث قد تأخر لبضعة أيام لأن الأعمال القتالية أدت في البداية إلى طلب ضبط النفس.

وكان من بين الأعضاء مشرعون من حركة التجديد الوطني (مورينا)، PT، بما في ذلك بعض من الحزب الثوري المؤسسي (PRI).

ومع ذلك، بعد أسابيع، شارك عضو الكونغرس الأمريكي فيسنتي غونزاليس الرسالة التي أرسلها إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، وأليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، طلب فيها سحب الشخصيات المكسيكية التي شاركت في القانون التشريعي تأشيراتهم.

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