الوزير أليخاندرو سالاس: «الرئيس كاستيلو لن يستقيل»

تفاقمت الأزمات خلال المظاهرات التي سببتها أدى ارتفاع الأسعار في مختلف المنتجات إلى إجبار الجهات السياسية على دراسة الحلول المختلفة. منذ المعارضة في الكونغرس، تم تكرار الاقتراح إلى الرئيس بيدرو كاستيلو استقال من منصبه بهدف مزعوم هو توليد قدر أكبر من الاستقرار في البلد. على الرغم من أنها كانت فكرة تم التعبير عنها في عدة مناسبات، فقد أشارت السلطة التنفيذية إلى أنها لن تكون جزءًا من خطط رئيس الدولة.

وزير الثقافة، أليخاندرو سالاس، أحد ممثلي مجلس الوزراء كان أنيبول توريس، الذي جاء إلى هوانكايو للمشاركة في طاولات الحوار، مسؤولاً عن الإبلاغ عن أن الرئيس لم يفكر في التنحي باعتباره سابقًا فعل الرئيس كوزسينسكي في مارس من عام 2018. «بأي حال من الأحوال (لن يستسلم). الرئيس كاستيلو قوي، والرئيس كاستيلو لديه قوة الديمقراطية، لديه قوة عملية انتخبته رئيسا لأن البلاد لا تريد الخيار الآخر».

فيما يتعلق بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في 5 أبريل في وسط ليما التاريخي، أعرب سالاس عن أسفه لأن التعبيرات العنصرية ضد الرئيس كانت جزءًا من الهارانجيس المتكررة في الاحتجاج. قال رئيس الثقافة: «لا شيء يبرر العنصرية، لا شيء يبرر التمييز، لا شيء يبرر سوء المعاملة».

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

من خلال المستشار الرئاسي المثير للجدل، دانيال سالافيري، تم التأكيد مرة أخرى على أن بيدرو كاستيلو ليس لديه نية الاستقالة من رئاسة الجمهورية. «يتم استبعاد أي احتمال أن يتخذ الرئيس مثل هذا القرار (الاستقالة من منصبه). وعلى العكس تماما: ان الرئيس يركز الان على تقييم وزرائه واجراء التغييرات المطلوبة».

محاولة جديدة

منذ الكونغرس، بذلت محاولات مرتين لإقالة الرئيس كاستيلو. في البداية، لم تتم مناقشة الاقتراح لأنه لم يكن لديه الأصوات اللازمة للوصول إلى تلك المرحلة. ومع ذلك، فإن الاقتراح الذي قدم في مارس جعل الرئيس يذهب إلى الغرفة، لكنه لم يحصل على 87 صوتا اللازمة لإخراجه. هذه المرة، قدمت عضوة الكونغرس في أفانزا بايس روسيلي أموروز اقتراحًا يحث فيه الرئيس بيدرو كاستيلو على تقديمه «استقالته التي لا رجعة فيها» على الفور «من أجل الصالح الأخلاقي لل أمة».

ووفقا للوثيقة المقدمة، «إنها تظهر عدم الكفاءة التامة وعدم المسؤولية في شؤون الدولة، مما يؤدي بنا إلى الركود في وقت قصير». كما يسلط الضوء على وجود «إغفالات مختلفة تهدد الاقتصاد الوطني، والعمالة، والوحدة الوطنية، والزراعة في البلاد في وضع خطير للغاية، إلى جانب الإضرابات التي تقوم بها النقابات الهامة لمختلف الأنشطة الاقتصادية».

Ministro Alejandro Salas: “El presidente Castillo de ninguna manera va a renunciar”

كما انتقد أموروز الإجراء الذي فرض في وقت سابق من هذا الأسبوع لشل حركة سكان ليما وكالاو ليوم واحد، مشيرا إلى أن القرار «تسبب فوضى أكبر، مع الأسواق والمحلات التجارية والمحلات التجارية مغلقة تماما، مما أضر بالسكان الذين يكسبون سبل عيشهم اليومية للبقاء على قيد الحياة، وبالتالي مما يدل على ازدراء البلد, مما تسبب في خسائر تتجاوز مليار باطن».

وتهدف الوثيقة فقط إلى «حث» الرئيس كاستيلو على تقديم استقالته التي لا رجعة فيها من منصب الرئيس. بمعنى آخر، إنه بمثابة بيان يعبر عن الشعور بالتمثيل الوطني، ولكن لا يحتاج إلى إجابة أو الامتثال له من قبل رئيس الدولة.

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