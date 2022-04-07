تحل مايا إرسكين محل فيبي والر بريدج وستلعب دور البطولة جنبًا إلى جنب مع دونالد جلوفر في مسلسل «السيد والسيدة سميث»

سلسلة السيد والسيدة سميث (السيد والسيدة سميث )، من برايم فيديو، وجدت أخيرا فيبي والر بريدج استبدال: الممثلة مايا إرسكين، والمعروفة بأدوارها في PEN15 ومقاطعة النبيذ. وقد أخذت دور نظيرة دونالد غلوفر الإناث في الخيال التلفزيوني القادم الذي سوف يستند إلى فيلم الحركة بطولة براد بيت و أنجلينا جولي.

بعد الإعلان عن المشروع، تنحى Waller-Bridge جانبًا بسبب الاختلافات الإبداعية واستمر لاحقًا في العمل بعنوان آخر كجزء من التعاون الذي وقعه مع هذه المنصة الرقمية (نفس المنصة التي تضم الكوميديا الشهيرة Fleabag). في أعقاب هذه الخسارة في فريق التمثيل، أكد غلوفر لاحقًا أن الإنتاج كان يبحث عن نجمة جديدة لإعطاء الحياة للسيدة سميث.

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

تشتهر Erskine بكونها المبدع المشارك, نجم ومنتج PEN15, عنوان Hulu الأصلي الذي تم ترشيحه لجائزة Emmy في فئات متعددة طوال موسميه. الأدوار الأخرى التي تشكل أفلامها تشمل Wine Country (من إخراج إيمي بوهلر), رجل يبحث عن امرأة, عارض, سكوب! وفي المستقبل، سيتم رؤيته أيضًا في Obi-Wan Kenobi، سلسلة Disney+ التي تركز على الشخصية الكلاسيكية لملحمة فيلم Star Wars.

سيحقق السيد والسيدة سميث قفزة إلى التلفزيون

في الأصل، السيد والسيدة سميث هو فيلم من إخراج دوغ ليمان يروي قصة اثنين من الجواسيس المتنافسين الذين يتلقون يومًا ما أصعب مهامهم: اغتيال الآخر. أعطى براد بيت وأنجلينا جولي الحياة للأبطال، جون وجين سميث، اللذين تزوجا منذ خمس أو ست سنوات، لكن زواجهما هدأ ولا يتذكرون حتى آخر مرة قضوا فيها وقتًا مثيرًا. ستؤدي المبارزة حتى الموت بين الاثنين إلى إحياء شعلة الحب هذه التي بدت ميتة, وسيتعين عليهم تقييم ما إذا كانوا مستعدين حقًا للتخلي عن علاقتهما الرومانسية.

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

سيتم إحضار المؤامرة إلى الشاشة الصغيرة من قبل دونالد جلوفر وفرانشيسكا سلون. في الآونة الأخيرة، كشف الممثل أنهم يكتبون نهاية الموسم، لذلك، يمكن أن يبدأ التصوير في الأشهر المقبلة من العام. سلون هو أيضا showrunner وظهرت في الإنتاج التنفيذي جنبا إلى جنب مع بطل الرواية; ياريف ميلشان ومايكل شايفر (ريجنسي جديد); وجيني روبينز (أفلام شارع ويلز).

عندما تم الإعلان عن المشروع لأول مرة، أفيد أن فيبي والر بريدج، الممثلة وكاتبة السيناريو البريطانية المشهود لها، ستكون جزءًا من فريق التمثيل الرئيسي. ومع ذلك، انتهى الأمر ببطل Fleabag بالتخلي عنه، وفي الوقت الحالي، يعمل على إنتاج آخر لنفس خدمة البث.

السيد والسيدة سميث ليس لديه تاريخ إصدار رسمي في كتالوج Prime Video.

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