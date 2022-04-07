إلغاء الانتداب: قدمت المعارضة موقفا لمنظمة الدول الأمريكية ضد «التشاور الكاذب»

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

يوم الأحد 10 أبريل، ستجري العملية التشاورية لإلغاء الانتداب، والتي يمكن أن تحدد فترة ولاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في المنصب الذي انتخب له؛ ومع ذلك، تحول أعضاء المعارضة إلى منظمة الأمريكية الدول (منظمة الدول الأمريكية) لتحديد موقفها قبل هذه المشاورة والسياق الذي ستجري فيه.

ونظرا لقرب هذا النشاط المدني، خيسوس زامبرانو، المنسق الوطني لحزب الثورة الديمقراطية؛ وأدريانا دياز، الأمين العام للحزب؛ وأنجيل أفيلا، ممثل الحزب الديمقراطي الشعبي لدى المعهد الوطني للانتخابات (INE) و حضرت بعثة منظمة الدول الأمريكية في المكسيك و عرضت منظورها لل سياق الحالي في إشارة إلى المشاورة.

في حفل استقبال Perredists كان فرناندو تويستا, رئيس بعثة منظمة الدول الأمريكية في المكسيك; بريندا سانتاماريا, رئيس قسم مراقبة الانتخابات في إدارة التعاون والمراقبة الانتخابية لمنظمة الدول الأمريكية; ويروتي مينديز, نائب رئيس بعثة الزوار الأجانب لمنظمة الدول الأمريكية في المكسيك.

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

وصف زامبرانو غريجالفا هذا الاجتماع بأنه «متعالي»، حيث كان المتخصصون في الانتخابات في المنظمة الدولية مهتمين بمعرفة سياق ظروف ما، بالنسبة لهم، هو حدث استثنائي.

أكد زعيم شمس الأزتك على أهمية تقديم هذه المعلومات إلى المجلس العام لمنظمة الدول الأمريكية ورئيسها لويس ألماغرو، بحيث يكون للمنظمة نسختها «بصوت عال»، لأنهم مقتنعون بأن إلغاء الانتداب هو «مهزلة».

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

من تلقاء نفسها، سلطت أدريانا دياز الضوء على موقف حزب الديمقراطية من ممارسة مشاورة إلغاء الانتداب: «نسجل جميع المطالب في الهيئات الانتخابية، ونأمل أن يقدموا تقريرا مرفقا بالفيلم الوثائقي الذي قدمناه».

أخيرًا، أعلن أنخيل أفيلا أنه سيقدم جميع الشكاوى الانتخابية التي قدمها الحزب، بالإضافة إلى قرارات لجنة الشكاوى التابعة لـ INE والغرفة العليا للمحكمة الانتخابية التابعة للاتحاد القضائي (TEPJF)، والتي تم حلها لصالح الحزب الديمقراطي الشعبي .

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

وذكر أيضا أن هذا الحزب سيواصل استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة له للتنديد بانتهاكات القانون من قبل الرئيس لوبيز أوبرادور والمسؤولين الذين يروجون لما يسمى 4T وقيادة حركة تجديد مورينا (مورينا).

وتجدر الإشارة إلى أن كلوديا شينباوم، رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، دعت إلى تجمع في النصب التذكاري للريفولوسيون، لتعزيز الإصلاح الكهربائي، الذي تجري مناقشته في لجان مجلس النواب؛ ومع ذلك، خلال الحدث الذي وقع في حي تاباكاليرا من مكتب عمدة Cuauhtémoc، عزز نشاط Renegation Nacional العمل الاستشاري.

في رسالة لصالح الديمقراطية التشاركية، أشار Epigmenio Ibarra إلى لورنزو كوردوفا وسيرو موراياما، أعضاء INE، كخونة للديمقراطية، من وجهة نظرهم، ضد التمرين الذي سيخضع له رئيس السلطة التنفيذية الفيدرالية يوم الأحد.

وبالمثل، قال ماريو ديلغادو، الرئيس الوطني لحزب الكرز، إن المكسيك حاليا في معركة من أجل السيادة، وبالتالي فإن الموافقة على الإصلاح الكهربائي وإلغاء الانتداب ستكون ركائز للقضاء على «الثغرة الأخيرة» من النيوليبرالية. وبالمثل، قالت غابرييلا خيمينيز، حامل معايير مورينا، «يوم الأحد سنخرج لنقول» يتم دفع الحب مع الحب «إلى AMLO».

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