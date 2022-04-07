انتقدت ليديا كاتشو الصناعة لقضية ساشا سوكول: «أرض الفساد والإفلات من العقاب»

أثارت قضية إساءة استخدام ساشا سوكول صوت شخصيات مختلفة من أعمال العرض المكسيكية، حيث كان هناك أولئك الذين وضعوا أنفسهم لصالح المغنية وأيضًا أولئك الذين أدانوها.

بعد شهر تقريبًا من إعلان سوكول على شبكاتها الاجتماعية أنها عانت من سوء المعاملة من قبل لويس دي لانو، قالت في 5 أبريل إنها على استعداد لرفع قضيتها ضد منتج Televisa سيئ السمعة إلى المحكمة.

في هذا السياق، هنأت الصحفية والناشطة المكسيكية، ليديا كاتشو، سوكول على شجاعتها لرفع صوتها في مواجهة اعتقاد المجتمع بأن الشهرة توفر الحماية، وبالتالي تشويه سمعة استنكار الأشخاص العاملين في هذا المجال.

في موضوع تويتر جادل أيضًا بأن صناعة الترفيه تدين بدين أخلاقي وأخلاقي لآلاف ضحايا الاعتداء الجنسي. و ذكر أيضا أن الوقت قد حان لل تحقيق مع لويس دي يانو و محاكمته.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

كما أكد أن إلقاء اللوم على «أمهات الضحايا هو حماية الحيوانات الأليفة من الترفيه. إن الرعب النفسي الذي ينشئه المعتدون على الأطفال يسكت كل شيء»، لذلك ذكر أنه ينبغي إيلاء الاهتمام «للمعتدين، وحقهم في الحقيقة والتعويض عن الأذى #NoMasPederastas».

لذلك أشار إلى أن شجاعة «الشخصيات العامة مثل @SashaSokol أو @martinezmau هائلة، لأن الجمهور يشوه أصواتهم معتقدين أن الشهرة تمنحهم الحماية. في المكسيك، أرض الفساد والإفلات من العقاب، لا أحد آمن ولكن السياسيين بدورهم. #NoMásPederastas «، اختتم كاتشو.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الصحفية تعاطفها مع المغنية، لأنه بعد رسالة نشرت على حساب المغني على Instagram ذكرت أنها يمكن أن تعتمد عليها: «الاعتماد علي يا عزيزي ساشا. في الواقع، إن أعمال الولع الجنسي بالأطفال هي التي تغرقه، وليس شجاعة الضحية».

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

أعلنت سوكول خلال ليلة 8 مارس أن المنتج التلفزيوني قد أساء معاملتها عندما كانا متورطين عاطفيا. جاء هذا الوحي بعد مقابلة يوردي روسادو المثيرة للجدل مع لويس دي لانو والتي استذكر فيها «علاقته» عندما كان المغني يبلغ من العمر 14 عامًا فقط.

بعد هذا البيان ورسائل الدعم من أعضاء الترفيه المكسيكي، جاءت أخت لويس دي لانو غير الشقيقة، سيسيليا فوينتيس، إلى دفاعه، الذي قال إنه يشعر بالفزع وألمح إلى أن القضية تسببت في سقوط دي يانو في اكتئاب شديد.

في النص على TVNotas طلب الحب والسلام والتفاهم للمنتج: «لقد حبسه في مساحة صغيرة جدا، مرتبطة مرساة التي يتم إلقاؤها في بحر قعر. وهذا غير صالح.»

وبعد بيان أكد فيه De Llano أنه لم يكن هناك مثل هذا الإساءة ولم يرتكب أي جريمة، أصدر Timbiriche السابق تحذيرًا قويًا للمنتج البالغ من العمر 76 عامًا: «ما فعلته عندما شاركت الحقيقة لم يكن بنية رجم لويس. هو رجم لأفعاله. لويس: الاعتقاد بأنك لم تتصرف بشكل غير أخلاقي هو الشيء غير الأخلاقي. أراك في المحكمة. »

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