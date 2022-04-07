طردت Liga MX المشجعين خلال تولوكا ضد رايادوس

خلال مباراة تولوكا ضد رايادوس دي مونتيري في بطولة Grita México Clausura 2022 في Liga MX، ذكرت السلطات الرياضية أنها سحبت مجموعة من المشجعين بسبب سلوكهم في مدرجات ملعب نيميسيو دييز في تولوكا، ولاية المكسيك.

شرح بيان رسمي نُشر على الشبكات الاجتماعية كيفية تنفيذ البروتوكولات لسحب مجموعة من المعجبين بسبب سلوكهم في المدرجات.

وفيما يلي نص التقرير:

«يسحبون 15 مشجعًا في تولوكا ضد رايادوس من المباراة 4: تقارير Liga MX أنه في المباراة المعلقة من Matchday 4 من #GritaMéxicoC22 بين تولوكا ورايادوس، تم سحب 15 شخصًا من ملعب نيميسيو دييز. هذا لعدم اتباع مؤشرات السلوك الجيد والنظام المزعج وإزعاج الحاضرين الآخرين.

تم الإخلاء من قبل عناصر الأمن العام للدولة بدعم من الأمن الخاص وتحت إشراف مفوض BBVA MX League».





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