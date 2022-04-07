أطلق جولين ريمينتريا ضد وزير الداخلية و AMLO لإلغاء الانتداب

وخلال جلسة مجلس الشيوخ، قال عضو مجلس الشيوخ جولين ريمينتريا إنه ينبغي لمجلس الشيوخ أن يدين أعمال انتهاك القانون من خلال أعمال التبشير التي يقوم بها وزير الحكومة، آدان أوغوستو لوبيز.

في الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 6 أبريل، طلبت هيئة المعارضة، التي تتكون من الأحزاب الثورية المؤسسية (PRI)، والعمل الوطني (PAN)، والثورة الديمقراطية (PRD) وحركة المواطنين (MC)، مناقشة واعتماد تقرير الحرس الوطني لتحديد ما إذا كان هناك إساءة استخدام الموارد العامة للعمل على النتائج التي تم الحصول عليها.

وقد اقترح ذلك لأن أعضاء مجلس الشيوخ تحدثوا ضد الأفعال التي تكبدها آدان أوغوستو لوبيز ورئيس الحرس الوطني عند استخدام طائرة من تلك الوكالة للسفر إلى الولايات الشمالية.

وذكر ريمينتريا أنه على الرغم من أنه ينبغي التصويت على التقرير، فقد ذكر أن «هناك موضوعا يحتاج إلى التطرق إليه». وعرض شريط فيديو يظهر أجزاء من الترويج لإلغاء الانتداب الذي أدلى به وزير الداخلية وبعض أجزاء من الخطب التي ألقاها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

وعلق في وقت لاحق بأن انتهاك القانون كان «واضحًا وهنا قلنا إننا سننفذه. كما احتجوا على الامتثال لها ولا يفعلون ذلك. دعونا لا نأتي للدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه. '

«أذكرك بشيء قاله الرئيس كثيرًا في الحملة وما زال يقول ذلك كمسؤول: «لا أحد فوق القانون، لا شيء خارج القانون». وضع هذه الكلمات موضع التنفيذ، «قال panist.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن مثل هذه الأعمال تستحق التنديد من جانب مجلس الشيوخ بأكمله. ومع ذلك، أشارت رئيسة مجلس الشيوخ، أولغا سانشيز كورديرو، باستمرار طوال مشاركة Rementería إلى أنه يجب أن ينتهي مع انتهاء وقتها.

بعد فترة وجيزة، نشر على حسابه الرسمي على تويتر جزء من مشاركته في مجلس الشيوخ إلى جانب رسالة ذكر فيها أنهم في مورينا كانوا «مدمرات للديمقراطية» وهاجموا دعوة سانشيز كورديرو.

«اختتم السيناتور». «اختتم السيناتور». هذه هي الطريقة التي يتفاعلون بها عندما يتم إثباتها، عندما تخلع القناع. لأن ما هي عليه حقا: مدمرات الديمقراطيات والحريات وناقلات البؤس السياسي والأخلاقي»

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

و على هذه التعليقات, دافع السناتور لوسيا تراسفينيا, عضو مجلس الشيوخ عن موفيمينتو ريجينيراسيون ناسيونال (مورينا), عن أوغوستو من الانتقادات و أشارت إلى أن» إنها ليست مسألة تهمهم».

جادل تراسفينيا فالدينراث وقضى بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية كرئيس أعلى للقوات المسلحة هي سلطته وليست سلطة مجلس الشيوخ: «ما تفعله الجماعات السياسية هو التسييس لأن استشارة المواطنين ستأتي قريبًا (إلغاء الانتداب)».

وبالمثل، في الأيام الأخيرة، قال عضو مجلس الشيوخ ومنسق مقاعد البدلاء في PAN، في مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ أنهم سيشجب السلطات لوزير الداخلية آدان أوغوستو لوبيز, حيث أشار إلى أن الموارد العامة تستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس سيجوب تعرض لانتقادات لأنه روج لاستشارة إلغاء الانتداب في ولاية سونورا في حين أنه في الواقع كان سيتعامل مع قضية إصلاح الكهرباء.

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