فكرت يوهانا سان ميغيل وكارلوس كارلين في بدء قصة حب وإنجاب طفل معًا.

يوهانا سانت مايكل كارلوس كارلين، الذي كان جزءًا من المسلسل الكوميدي Pataclaun، أظهرت في أكثر من مناسبة أنهم أصدقاء رائعون. التقيا في عام 1985، وعلى الرغم من أن الكيمياء لم تظهر على الفور في البداية، إلا أنهما أصبحا لا ينفصلان منذ أن أعطوا الحياة لـ Queca و Tony في أواخر التسعينيات.

بمجرد انتهاء البرنامج، أخذ الجميع دورة مختلفة في حياتهم المهنية. ومع ذلك، انتهى المصير دائمًا بجمعهم معًا في مشاريع مثل «Chancho amor» و «Muerte Cupid» و «Puro Cuento» وغيرها. أحدث مسرحية سيجتمعون فيها مرة أخرى هي «حتى يفصلنا التلفزيون».

في هذا التدريج، يتساءل الفنانون البارزون بروح الدعابة والإبداع عن أهمية وجود صديق أو صديقة للمجتمع. «هل من الضروري أن يكون لديك شريك؟ هل العلاقة الرومانسية أكثر أهمية من الصداقة? هل كانوا سيفعلون بلاء حسنا إذا أصبحوا أحباء كما قال لهم الجميع؟» ، يقول ملخص العمل.

وقد تساءل العديد من المتابعين عن سبب عدم بدء علاقة حب أبدًا، مع الأخذ في الاعتبار أن كلاهما قال إن كيمياءهما غير عادية داخل وخارج الشاشات. اكتسبت هذه التكهنات قوة عندما، في عام 2021، أعاد سان ميغيل إحياء صورة على Instagram ظهر فيها وهو يقبل مع صديقه العظيم.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

لقد أثاروا فكرة التواجد معًا

فيما يتعلق بهذه الشائعات، فاجأ مضيف Esto es Guerra السكان المحليين والغرباء بالاعتراف بأن فكرة بدء العلاقة مع كارلين قد مرت بالفعل من خلال عقلها. «لقد كانت لدي تلك الفكرة وقلت له (...) حتى أننا تحدثنا عن إنجاب طفل عندما كنا أطفالًا. قالت جوانا لصحيفة El Comercio: «أنا أم ممتازة».

وأضاف المضيف السابق لـ Wonton Night أنهم لم يأتوا أبدًا إلى أي شيء لأنه في ذلك الوقت لم يكن مقدم العرض «في أفضل حالة» لبدء قصة حب . ومع ذلك، أكد أيضًا أنه فكر في مرحلة ما في تكوين أسرة مع صديقه. وأضاف الممثل: «نعم، كنت سأحب ذلك».

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

ومع ذلك، فكر سان ميغيل في إمكانية أن يكون شريكًا لكارلوس كارلين وأكد أنه كان من «المستحيل» أن تنجح العلاقة بين الاثنين. ووفقا له، هذا لأن كلاهما لديه شخصيات مختلفة جدا أن الزوجين وكذلك الأصدقاء، ولكن ليس كعشاق.

«كنا نخرج أعيننا، سننتهي يوم الأحد. Carlín هو ناسك recontرا، وأعتقد أنه يريد أن يكون وحيدا لبقية حياته مع Mystic و Layla (كلابهم) ودميهم. في حالتي، أريد أن أجد شخصًا هو الأفضل بالنسبة لي. قال الرقم من تلفزيون أمريكا إن كارلين أكثر برودة، وأنا أكثر شغفًا».

«إذا قررنا بدء علاقة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى قتل أنفسنا في غضون 48 ساعة. إنه حب - كراهية»، أكد الممثل. «وهم أناس طيبون لمدة 48 ساعة، أعتقد أنه في غضون ساعة ونصف لم أعد أستطيع تحفيكك بعد الآن. لكنني ما زلت أحبه، أنا معجب به، إنه جزء من عائلتي، هناك الكثير من الحب والاحترام والإعجاب. انه لمن دواعي سروري ان اعمل واخلق معه».

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