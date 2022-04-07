ستقوم JEP بمراجعة إدانة الجنرال (ص) خايمي هومبرتو أوسكاتيغي لمجزرة مابيريبان

Octubre 01 de 2015. Bogotá. Jaime Humberto Uscategui, general retirado del Ejército. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

في يوم الأربعاء, أبريل 6, الولاية القضائية الخاصة للسلام (JEP) ذكرت أن طلب مراجعة الحكم بالسجن لمدة 37 عامًا ضد الجنرال (ص) من الجيش الوطني, خايمي هومبرتو أوسكاتيغي, تم قبوله بسبب «إغفال غير لائق» ارتكبه بينما كانت الجماعات شبه العسكرية ترتكب المذبحة في مابيريبان، ميتا، في عام 1997.

أعطى قسم استئناف محكمة السلام الضوء الأخضر لمراجعة الحكم الصادر عن المحاكم العادية ضد قائد اللواء السابع للجيش آنذاك، وإلغاء القرار الذي اتخذه قسم المراجعة في 6 أغسطس 2020، والذي تم فيه رفض هذا الطلب لأنه لم يكن لديه أسباب موثقة لتنفيذ ذلك.

«في حين أن العدالة العادية تلبي مصلحة الفرد الذي يزعم أنه متضرر من القرار القضائي، فإن العدالة الانتقالية تهدف أساسا إلى الحصول على الحقيقة الكاملة، ومواجهة الروايات المختلفة للحرب. هذا يساهم ويساهم في إعمال حقوق الضحايا والمجتمع في الحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار»، قال قسم الاستئناف.

وفي الأمر 1086، حذرت الدائرة من أن «القضية التي احتج بها ممثل الجنرال خايمي أومبرتو أوسكاتيغي» لا تتطابق مع الأدلة الجديدة، بل إلى حقيقة قانونية جديدة، وأن «الأدلة الإثنتي عشرة المقدمة تهدف إلى دعم براءته» في مواجهة هذه الأفعال المنسوبة إلى القائد السابق لقوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا (AUC), كارلوس كاستانيو, حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 60 شخصا قتلوا و عذبوا.

وفي هذا الصدد، ذكرت العدالة الانتقالية أنه من المهم تحديد أن قرار إعادة النظر في الإدانة لا يعني تبرئة الجنرال، موضحة أن السلوك الذي اتهم «بالإغفال غير السليم عن جرائم القتل المشددة والخطف البسيط» يمكن تحليله في ضوء ذلك. من اللوائح الدستورية الجديدة التي تم إدخالها مع اتفاق السلام النهائي.

«يقوم القاضي بتسوية الالتماس، استنادا إلى تحليل المواد الاستدلالية ذات المستوى العالي من الكثافة المظاهرة التي تؤدي إلى اتخاذ قرار حاسم، يهدف إلى إثبات أصل الحقيقة القانونية الجديدة أو غير ذلك، والآثار المترتبة على العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالمحدد. قضية مستمدة من القرار»، قال قسم الاستئناف.

وأخيرا، أشار إلى أنه بمجرد قبول إعادة النظر في الحكم الصادر على قائد الجيش السابق وبالنظر إلى الأثر الذي قد يحدثه هذا القرار، يجب على قسم الاستعراض أن يدرج في المراجعة الانتقالية «الملف الجنائي الذي يحتوي على الأوامر والأدلة والأدلة التي تدعم استنتاجات إدانة مقدم الطلب, بما في ذلك الإجراء المتخذ في مقر النقض».

وستكون هذه هي المحاولة الثالثة التي يقوم بها الجنرال (ص) لجعل محكمة السلام، التي ينتقدها أفراد قوات الأمن مراراً وتكراراً، تعيد النظر في عقوبته، وهي أعلى عقوبة فرضت على رجل يرتدي الزي الرسمي من رتبته والحد الأقصى الذي كانت تتوخاه العدالة العادية في الوقت الذي فرضت فيه.

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