بدأت JEP حادثة ازدراء ضد وحدة الحماية الوطنية بسبب افتقار مزعوم إلى ضمانات للمقاتلين السابقين

لتعيين سيارة، على ما يبدو، معيبة في المخطط الأمني لمقاتل سابق من حرب العصابات فارك المنقرضة وعدم تزويده بحل، على الرغم من الوصاية المعنية، بدأت الولاية القضائية الخاصة للسلام (JEP) حادث ازدراء مدير وحدة الحماية الوطنية (UNP)، ألفونسو كامبو مارتينيز.

في راديو La W قالوا إنهم اتخذوا هذا القرار في قسم عدم الاعتراف في JEP، لأنه على الرغم من حقيقة أنه على الرغم من حقيقة أنه يجب تزويد الموقّع على اتفاقية السلام بإجراءات وقائية، مع تلك السيارة، التي تدعي أنها تفشل باستمرار، فهي في خطر.

في الإذاعة، أوضحوا أنه في مواجهة الوضع، رفعت حرب العصابات السابقة وصاية، وبما أن الحزب الشعبي المتحد لا يزال لا يحل هذه المشكلة، فإن JEP بدأ حادث الازدراء الذي سيتعين على كامبوس مارتينيز إصدار تصريفات مكتوبة في غضون خمسة أيام كحد أقصى.

وفي فبراير/شباط، قدمت محكمة السلام طلباً مماثلاً لباستو ألابي، مندوب حزب العموم لدى المجلس الوطني لإعادة التأسيس.

وكان العضو السابق في أمانة القوات المسلحة الثورية الكولومبية الراحلة قد ندد بالعيوب في مخططها الأمني وحذر من الخطر على حياته، خلال جلسة استماع عقدت مع الولاية القضائية الخاصة للسلام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي ذلك الاجتماع، عرض عضو حزب العموم حالات واضحة يضعف فيها الأمن الذي يوفره له الحزب الوطني المتحد في عدة مناسبات وكشف عن سوء حالة المركبات الرسمية المخصصة لتحركاتها.

وقدم كمثال على ذلك اليوم الذي اضطر فيه إلى السفر إلى لا غواجيرا حيث كان في دفن مقاتل سابق واضطلع بأنشطة إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الأخرى؛ ثم سافر إلى أنتيوكيا. «لقد قمت بالجولة دون حماية كاملة، لأن الحزب المتحد وافق فقط على حركة سائق مع شاحنة تقليدية.»

وأوضح أيضًا أنه في بعض المناسبات تم إرسال مرافقيه على متن رحلات طيران أخرى إلى بلده وأنه اضطر في مناسبات عديدة إلى السفر بمفرده أو مع عدد قليل جدًا من المرافقين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها ألابي من سلامته. خلال المجلس الوطني لإعادة الإدماج لعام 2021، حمل الحكومة الوطنية المسؤولية في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، دانيال بالاسيوس، عما يمكن أن يحدث له بسبب تخفيض مخططه الأمني. تم إرسال الرسالة في 28 يناير 2021.

وقال الموقّع على السلام «لقد سجلت وحملت الحكومة الوطنية المسؤولية عن الخطر الذي يشكله النزوح دون تخفيض المخطط الأمني المخصص لي بشكل كبير في عملياتها».

وأصر على أن الأنشطة التي يقوم بها تستجيب لـ «الالتزامات تجاه إجراءات إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع». و أكد من جديد التزامه باتفاق السلام, ول كنه قال إن «الحكومة تفي بواجبها كإدارة لل دولة».

كما جادلت المحطة الإذاعية بأن قرارات JEP لها علاقة بالتنبيهات المتكررة التي تم تلقيها. وأعلن حزب العدالة والعدالة أنه «كانت هناك إخفاقات متكررة في تنفيذ التدابير التي يجب أن تعطى للسيد ألابي لاسكارو لضمان حياته ونزاهته، مثل الصلاحية الحقيقية لحقوقه السياسية».

وقال إن المسؤولية لا تقع على عاتق المخطط ولكن على عاتق حكومة إيفان دوكي، لأنه أجرى تعديلات مالية. بالنسبة لـ Alape، يمثل هذا «قيدًا على إجراءات والتزامات الموقعين فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية».





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