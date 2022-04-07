«يزعجه أن نفكر بشكل مختلف»: دعم أعضاء PAN لوبيز رابادان بذكرذلك في «الصباح»

أصبح عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، كينيا لوبيز رابادان، أحد أقوى معارضي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، لذلك، سواء من مجلس الشيوخ أو على المجتمع الشبكات، وقالت انها تترك دائما واضحة استيائه من تصريحات الرئيس وأفعاله.

في مواجهة التعليقات والاتهامات المستمرة، أثبت الرئيس، كما هو معتاد، المشرع خلال قسم من هو من الأكاذيب بقلم آنا غارسيا فيلشيس، التي تسعى للحصول على الأخبار المزيفة المزعومة لتصل إلى التحول الرابع (Q4).

على الرغم من أن لوبيز رابادان لم تلتزم الصمت وطالبت Tabasqueño، قرر العديد من زملائها أعضاء الحزب دعمها وإرسال رسائل دعم لها بعد هذا الذكر في القصر الوطني.

في المقام الأول، شارك الزعيم الوطني للأزرق والأبيض، ماركو كورتيس، دعمه وأرسل رسالة إلى لوبيز أوبرادور، الذي أكد أنه «يزعجنا أننا نفكر بشكل مختلف»، وكذلك الأشخاص الذين «يظهرون له باستمرار أكاذيبهم وأخطائهم». لهذا السبب، طلب مواصلة رفع صوته للمكسيك.

EL líder nacional del partido blanquiazul también se unió a las publicaciones de apoyo (Foto: Twitter)

كما تقدم سانتياغو كريل، نائب رئيس مجلس النواب، وذكر أن AMLO «يستخدم السلطة لاستقطاب شعب المكسيك». بالإضافة إلى ذلك، طالب بوقف الاتهامات والهجمات ضد لوبيز رابادان وجميع خصومه.

من جانبها، رفضت نائبة الاتحادية للمقاطعة 4 في يوكاتان، سيسيليا باترون لافيادا، استخدام الموارد العامة لمهاجمة الصحفيين والمعارضين، وهو وضع أشاروا إلى لوبيز أوبرادور. كما أشار إلى أن القسم من هو من الأكاذيب «هو قناع لسلطوية مورينا».

كما وقفت المرشحة الرئاسية السابقة وحاكم ولاية المكسيك، جوزيفينا فاسكيز موتا، تضامنا مع زميلها في الحزب وتحدثت لصالح أولئك الذين يسعون لحماية البيئة من المشاريع الضخمة 4Q.

«تضامني مع زميلي @kenialopezr والناشطين المواطنين الذين يتحدثون عن تراثنا الطبيعي. أنا أؤيد سماع أصوات المكسيكيين الذين يسعون لحماية البيئة، في مواجهة الإبادة البيئية في امتداد 5 من #TrenMaya»، وكتب من حسابه على تويتر.

وأخيرا، قال خورخي روميرو هيريرا، منسق هيئة PAN في مجلس النواب، إن Palacio Nacional يواصل اضطهاد وتخويف المعارضين، وهو وضع وصفه بأنه «غير مقبول».

Varios de sus compañeros de partido mostraron su solidaridad tras los señalamientos de AMLO (Foto: Twitter)

جاءت هذه الإجابات بعد أن ذكر الرئيس الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الصباحي في 6 أبريل، مقتطفًا من مقابلة قدمتها كينيا لوبيز لقناة يوتيوب حيث تظاهرت ضد قطار مايا.

في مثل هذا الفضاء بقيادة كارلوس ألازراكي، حكم المشرع أن هذا المشروع، من وجهة نظرها، هو «نزوة أخرى» للرئيس المكسيكي حيث النظام الإيكولوجي، الذي يشمل خليج المكسيك والبحر الكاريبي.

قال لوبيز رابادان: «هؤلاء الرجال من مورينا وحكومة لوبيز أوبرادور، بهذه النزوة من قطار المايا، سيغيرون اللون الأزرق الفيروزي للبحر، فقط انظر إلى مدى الفتاكة، وكيف يمكن أن تكون الحكومة الجاهلة والحكومة الشعبوية ضارة».

فيما يتعلق بهذه التصريحات، قال لوبيز أوبرادور إن الصفات مثل «الشعبوية» و «الجاهلة» هي جزء من الفكر المحافظ، لأنه، من وجهة نظرهم، تفترض هذه الشخصيات أن «الجميع جاهل، نحن لسنا كذلك».

استمر في القراءة: