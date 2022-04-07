«من يعتقد أنه ملك»: اندلعت دينيس دريسر ضد AMLO لانتقادها وزراء SCJN

انتقد العالم السياسي والكاتب دينيس دريسر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) لتوبيخه موقف محكمة العدل العليا في الأمة (SCJN) قبل إصلاح الكهرباء.

وخلال مؤتمره الصحفي الصباحي من القصر الوطني، انتقد الرئيس الاتحادي وزراء المحكمة لتركيزهم على الأسس القانونية وعدم «التعمق» لتحديد دستورية الإصلاح.

وقالت AMLO إن على الوزراء النظر في أن إصلاح الكهرباء إنريكي بينيا نييتو تمت الموافقة عليه برشاوى (حكومة المكسيك/يوتيوب)

في مشاركته، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه يجب على الوزراء النظر في أن إصلاح الكهرباء الذي أجره إنريكي بينيا نييتو قد تمت الموافقة عليه برشاوى للمشرعين، دون إجراء «مناقشة شاملة».

وقال «ان (الوزراء) كائنات من عالم اخر وان هذا الاصلاح تمت الموافقة عليه برشاوى وان هناك محاكمة ضد مدير بيمكس (اميليو لوزويا) الذى اعترف بانه قدم رشاوى للمشرعين لاجتياز اصلاح الطاقة».

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

وأضاف: «هل يمكن لقوة الشركات أكثر؟ وأنهم لا يأتون لي أن القانون هو القانون، وأنهم لا يأتون إلي مع تلك القصة أن القانون القانون, ما سيتم إثباته هو ما إذا كانوا محامين يدافعون عن المصلحة العامة أو أصحاب عمل, محامون أعمال».

ردًا على بيانها، أشارت عالمة السياسة إلى أن الشخص الذي لا يعطي أهمية للقانون هو هو، لأنه «ينتهكه كل يوم»؛ في رسالتها، أعربت عن أسفها لأن الرئيس لوبيز أوبرادور يريد من خلال تصريحاته أن يعتقد نفسه ملكًا، لكنه حقًا «كاتب جديد ».

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

قبل نشرها، لم تكن ردود فعل مستخدمي الإنترنت طويلة في المستقبل، حيث أعرب العديد من المستخدمين عن أسفهم لأن الشخص في السلطة لا يحترم الدستور أو المؤسسات.

«خطيرة جدا، نيته واضحة، للاستيلاء على كل شيء: الاحتكار الكهربائي الذي تحكمه الدولة؛ النظام الانتخابي حيث يقرر كل شيء من قبله لزيادة تركيزه للسلطة. إذا لم تكن قلقًا، فأنت لا تولي اهتمامًا», «وأنهم لا يأتون إلي بقصة أن الديمقراطية هي ديمقراطية»: AMLO 2024″, و «من أقسم في منصبه بالامتثال للدستور والقوانين التي تنبثق منه», كانت بعض الإجابات.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

مثل دينيس دريسر، هرع مستخدمو الإنترنت وشخصيات المعارضة ضد الرئيس لوبيز أوبرادور بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال صباحه التقليدي.

كانت هذه هي حالة الرئيس السابق للمكسيك، فيليبي كالديرون هينوخوسا، الذي قارن الكلمات التي قدمها الرئيس التنفيذي عندما تولى السلطة في عام 2018 مع تلك التي قال يوم الأربعاء: «أنا أحتج للحفاظ على الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة وإنفاذ القوانين التي تنبعث منها. ': لوبيز أوبرادور، 2018. «ولا تعطيني تلك القصة، أن القانون هو القانون: لوبيز أوبرادور، 2022″.

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

بينما شاركت السناتور عن حزب العمل الوطني (PAN)، ليلي تيليز، الاقتباس وأضافت: «كلمات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم، 6 أبريل 2022، في حفل رسمي في القصر الوطني».

وفي الوقت نفسه، قال الصحفي باسكال بلتران ديل ريو إنه لم يفاجأ بكلمات الرئيس، لأنه بالنسبة لـ AMLO، لم يكن القانون هو القانون أبدًا، ولكن «ما يقوله». «من الأفضل ألا أحتج على الالتزام بالقانون وإنفاذه. يا له من انحراف هو ذلك، سيقوله».

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