يسعى المتسللون إلى نشر معلومات مضللة ومقاطع فيديو مزيفة من أوكرانيا على Facebook

PARIS, FRANCE - OCTOBER 28: In this photo illustration, the Facebook logo is displayed on the screen of an iPhone in front of a Meta logo on October 28, 2021 in Paris, France. This October 28, during the Facebook Connect virtual conference, Mark Zuckerberg announced the name change of Facebook, believing that the term Facebook was too closely linked to that of the platform of the same name, launched in 2004. It is now official, the Facebook company changes its name and becomes Meta. (Photo illustration by Chesnot/Getty Images)

حاولت مجموعة من مجرمي الإنترنت اختراق حسابات فيسبوك لأفراد الجيش الأوكراني ونشرت مقاطع فيديو تدعو الجيش الأوكراني إلى الاستسلام، وفقا لتقارير ميتا، الشركة الأم لفيسبوك.

تم تنفيذ هذه الحملة من قبل مجموعة تعرف باسم UNC1151، والتي تم ربطها بحكومة بيلاروسيا، وفقًا للبحث الذي تم إجراؤه.

حدد تحديث أمني لشهر فبراير من Meta نشاط هذه المجموعة التي يطلق عليها اسم «كاتب الأشباح» أو ghostwriter. ومنذ ذلك الحين، حاولت المجموعة التنازل عن «العشرات» من الحسابات الأخرى، على الرغم من أنها كانت ناجحة فقط في حالات قليلة.

يستخدم هؤلاء المهاجمون بشكل خاص التصيد الاحتيالي لتشجيع ضحاياهم على النقر فوق الروابط التي تؤدي إلى مواقع ضارة لسرقة كلمات المرور الخاصة بهم.

تمكن مجرمو الإنترنت من نشر مقاطع فيديو برسائل مزيفة, التي يبدو أنها تأتي من الحسابات المتأثرة, لكن Meta قالت إنها منعت مشاركة هذه المحتويات بعد الآن.

وقال ناثانيل جليشر، رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك، في مؤتمر صحفي: «هؤلاء الفاعلين الخطرين لن يستسلموا». واضاف «انهم يميلون بشكل متزايد الى الجمع بين الاساليب المختلفة».

بالإضافة إلى الهجمات المذكورة أعلاه، يوضح تقرير الشركة أيضًا مجموعة متنوعة من الإجراءات الأخرى التي نفذتها الجهات الفاعلة الموالية لروسيا. حتى أن ميتا ادعى أن مجموعة حاولت تنظيم حدث احتجاج ضد الحكومة البولندية في وارسو، على الرغم من أن الحدث والحساب الذي أنشأه تم فصله بسرعة.

يجب ألا تتعامل المنصة فقط مع حملات التضليل الكلاسيكية التي تقوم بها الشبكات من خلال حسابات مزيفة، ولكن أيضًا مع تكتيكات أخرى مثل المضايقة أو الاضطهاد.

Gente espera para ser evacuada desde el pueblo de Derhachi, fuertemente bombardeado, en las afueras de Járkov, en medio de la ofensiva de Rusia, en Ucrania. 6 de abril, 2022. REUTERS/Thomas Peter REUTERS

تم حذف 200 حساب في روسيا

ألغت Meta شبكة من 200 حساب في روسيا لتقديم تقارير كاذبة ضخمة بشكل رئيسي ضد الأفراد الأوكرانيين والروس.

تعمل الشبكة بحسابات مزيفة ومكررة وأصلية، تم اكتشاف سلوكها بواسطة الأنظمة التلقائية للمنصة. تشير الشركة في تقريرها إلى أن جهود الإبلاغ الجماعي زادت في منتصف فبراير، قبل غزو أوكرانيا مباشرة.

من حيث السلوك المزيف الذي يتم توزيعه بطريقة منسقة، أزالت الشركة شبكة «صغيرة» نسبيًا تستخدم حسابات مزيفة (27 حساب Facebook وأربعة حسابات Instagram، على الرغم من أنها كانت لها أيضًا وجود على منصات أخرى) لمهاجمة المستخدمين في أوكرانيا، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع روسيا.

تربط Meta هذه الشبكة بشبكة أخرى تم القضاء عليها قبل عامين والتي كانت تعمل من روسيا ومنطقة دونباس الأوكرانية وشبه جزيرة القرم.

كما قامت شركة التكنولوجيا بتحديث أسهمها في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على أن هناك محاولات للعودة إلى المنصة من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية تمت إزالتها منها سابقًا، بالإضافة إلى شبكات البريد العشوائي التي تستخدم تكتيكات خادعة لتحقيق الدخل من اهتمام الجمهور بالحرب الجارية.

الاستجابة السيبرانية

وفي المقابل، كشفت ميتا عن حملتين للتجسس الإلكتروني في إيران، إحداهما تستهدف الصناعات والبنى التحتية الرئيسية في صناعات مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية واللوجستيات البحرية وتكنولوجيا المعلومات؛ وفي أذربيجان ضد المجتمع المدني وتديرها وزارة الداخلية.

في أمريكا الجنوبية، أوقفت الشركة عمليات السلوك المنسق غير الأصيل في البرازيل وكوستاريكا والسلفادور.

من ناحية أخرى، في الفلبين، أزالت شبكة مسؤولة عن إغلاق مواقع الويب وإتلافها، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحسابات والصفحات والمجموعات حول العالم لنشر حملة البريد العشوائي لاستثمار انتباه الناس إلى الانتخابات القادمة في البلاد.

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