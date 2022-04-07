حاكم سانتاندر يعلن اتخاذ إجراء قانوني ضد نائب لوصفه بأنه «باراكو وفاسد»

في يوم الخميس 7 أبريل، أعلن حاكم سانتاندر، ماوريسيو أغيلار، أنه سيشرع في إجراءات قانونية ضد نائب هذه الإدارة في شمال شرق كولومبيا، فيرلي سييرا، الذي كان منتقدًا قويًا لإدارته بعد وصفه بأنه «باراكو وفاسد» وانتماء إلى «مجرم عشيرة».

وأكد ذلك الحاكم أغيلار في بيان أوضح فيه بالتفصيل أن الدعوى القضائية المتعلقة بالإصابة والتشهير سيتم التعامل معها من قبل مكتب المحاماة «De la Esprella Lawyers Enterprise»، الذي يسعى معه إلى «حماية» شرفه وشرف عائلته، وأكد أنه لن يدخل في مناقشات «حيث هناك لا مجال للعقل أو الحجة؛ فقط هناك مجال للطرق الافتراضية الفعلية».

وأكد نائب سييرا على تويتر: «يجب أن أقتل على يد عشيرة أغيلار الفاسدة التي ينتمي إليها ماوريسيو أغيلار، لأنهم مع أجسادهم المسيطرة الفاسدة لن يكونوا قادرين على إسكات أصوات سانتاندر الذي يريد أن تغادر عشيرته الإجرامية وتتوقف عن نزيف هذه الإدارة». الحساب، مما أدى إلى فرض هذه الدعوى القضائية.

«إن الهوس المنهجي لنائب - الذي حول كرامته العامة إلى سيرك متنقل، لتقييد النقاش العام، والسيطرة السياسية، والتناقض والاختلاف، اللازمة في الديمقراطية - ضد إنسانيتي، وأن عائلتي، وأن فريق حكومتي، يجبرني على التصديق، أنه على الرغم من الاضطهاد وسوء المعاملة والانتهاك الذي يمارسه، وخاصة ضد نساء وزاري، وهو ما أرفضه وإدانته، لن أنزل إلى الوحل حيث حول مسؤوليته».

كما دعا النائب سييرا, الذي كان لديه العديد من النزاعات القانونية معه, لممارسة واجباته «دون عدوان لفظي» واقتراح إجراءات تفيد سانتانديريين وليس «سرقة مشاريع من الإدارات الأخرى», وأكد أن ما كان يفعله المسؤول هو «تدمير وإشعال النار, ولكن في شروط الاقتراح والبناء متصدع».

«والد العشيرة المسجونة من قبل باراكو. سجن الأخ بتهمة الفساد والآن يجلبون دي لا إسبرييلا لمحاولة تغطية الشمس بإصبع. الآن هم ساخطون لأنهم يطلقون عليهم عشيرة باراكو، ولكن عندما تحالف الأب مع كتلة بوليفار المركزية للدفاع عن النفس، لم يقولوا شيئًا»، قال النائب من خلال حسابه على تويتر، مع العلم أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضده.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه «يائس» الحاكم الذي أشار إليه إلى أن جريمة الإهانة والافتراء تُطبق ضده، بحجة أنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بسرقة مشاريع، كما يشير أغيلار في البيان، مؤكداً أن الرئيس يزعم أنه ينتمي إلى «باراكو و الفاسد» عشيرة وتذكيره بمصير الأب والأخ.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها نائب ورئيس سانتاندر بتصعيد نزاعاتهم إلى المحاكم، في العام الماضي أعلن فيرلي سييرا أنه سيرفع دعوى قانونية ضد حاكم سانتاندر، ماوريسيو أغيلار، بسبب الانتهاك المزعوم لإجراءات الأمن البيولوجي خلال الاحتفال به أعياد الميلاد في مقر المحافظة.

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