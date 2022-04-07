تمت الموافقة على الطلاق المجاني في كولومبيا في المناظرة الأولى لمجلس النواب

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

وأعلن ممثل غرفة فالي ديل كاوكا، خوان فرناندو رييس كوري، أنه تمت الموافقة عليه في المناقشة الأولى، وأن الأزواج الذين يرغبون في الطلاق يمكنهم القيام بذلك عن طريق الاتفاق المتبادل، أو التذرع بالأسس المنصوص عليها في القانون المدني أو ببساطة التعبير عن رغبتهم في إنهاء العلاقة.

الإعلان الذي احتفل به أيضا ممثل مجلس النواب للتحالف الأخضر, كاثرين ميراندا, يضيف أن القرارات الفردية للزوجين لا تزال تحترم من أجل المضي قدمًا في إجراءات الطلاق بحرية, «دون التأثير على حقوق شريكهم أو حقوقهم. الأطفال».

يعلن خوان فرناندو رييس موافقته في المناظرة الأولى على مشروع قانون الطلاق المجاني.

ويهدف المشروع المعنون «الطلاق الحر» إلى ضمان أن تتم عملية الانفصال دون أن تضطر الدولة إلى التدخل. بمعنى آخر، يمكن لأحد الأشخاص في العلاقة، إذا أراد الانفصال، أن يفعل ذلك دون الحاجة إلى المرافعة و/أو اللجوء إلى أسباب أخرى.

يضيف عضو الكونغرس.

وفي الوقت الحالي، يجب أن يقوم الزوجان بعملية الطلاق أو إجراءهما في كولومبيا أمام القاضي، حيث يجب عليهما إثبات أحد الأسباب التسعة المنصوص عليها في المادة 154 من القانون المدني:

1. العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج لأحد الزوجين.

2. الفشل الخطير وغير المبرر من جانب أحد الزوجين في الوفاء بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون بصفتهم وأولياء الأمور.

3. الاعتداءات والمعاملة القاسية وسوء المعاملة في العمل.

4. السكر المعتاد لأحد الزوجين.

5. الاستخدام المعتاد للمواد المهلوسة أو المخدرة، ما لم يحددها الطبيب.

6. أي مرض أو خلل خطير وغير قابل للشفاء, جسدي أو نفسي, لأحد الزوجين, مما يعرض للخطر الصحة العقلية أو الجسدية للزوج الآخر ويجعل مجتمع الزواج مستحيلاً.

7. أي سلوك لأحد الزوجين يهدف إلى إفساد أو تحريف الآخر, سليل, أو الأشخاص الموجودين في رعايتهم والعيش معًا تحت سقف واحد.

8. الفصل بين الهيئات، القضائية، أو، في الواقع، التي استمرت لأكثر من عامين.

9. موافقة الزوجين المعبر عنها أمام القاضي المختص والمعترف بها من قبل الأخير بحكم.

المبادرة كمؤلفين، بالإضافة إلى خوان فرناندو رييس وكاثرين ميراندا، ممثل الغرفة خوليان بينادو.

ينص مشروع القانون على أنه يجوز لأي من الزوجين تقديم طلب الطلاق في أي وقت, جنبا إلى جنب مع اقتراح التدابير التي سيتم تنظيمها, مما أدى إلى أغراض الانفصال.

ستؤكد العملية على التزامات أعضاء الزوجين في المستقبل وليس على الإجراءات أو الأسباب، الموضحة أعلاه، وهو ما يتم تقييمه حاليًا. يوضح نص مشروع القانون: «يجوز للقاضي أن يطلب من الزوج المتقدم إنشاء حقوق ضمانية أو ضمان شخصي للوفاء بما ورد في اقتراح طلاقه».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة ستؤثر حصرا على إجراءات الطلاق، ولكنها لن تؤثر على بطلان الزواج، فهي رقمان قانونيان مختلفان تماما، الجزء الثاني من الافتراض بأنه في وقت الزواج يتم تكبد بعض المخالفات، على سبيل المثال: أحد الزوجين لديه زواج صالح، هم أقارب مقربون، جهل آثار هذا الاتحاد، من بين أمور أخرى.

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