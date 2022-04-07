التقى فيديريكو غوتيريز بمجلس النقابة الوطنية: «سنقدم ضمانًا بأن البلاد يمكن أن تستمر في النمو»

التقى المرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز، مع مجلس النقابة الوطنية بعد ظهر الأربعاء. وفقًا لرئيس الاتحاد الوطني للتجار (فينالكو)، خايمي ألبرتو كافال، فهو أول مرشح يقبل اجتماعًا مع قادة القطاع الإنتاجي الكولومبي.

في هذا الاجتماع أتيحت لهم الفرصة للاستماع إلى مقترحات فيكو، الذي قدم بدقة خطة حكومته للجمهور في صباح 6 أبريل، وتقديم مخاوفه بشأن البلاد: توليد فرص العمل، والإصلاحات الهيكلية، ومكافحة الفساد، من بين قضايا أخرى.

وفقًا لـ Cabal، وجدت النقابات مصادفات كبيرة مع فكرة بلد اقترحه عليها رئيس بلدية ميديلين السابق. من بينها، أشار إلى مقترحات السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية التي تنحرف عن فكرة الدولة التدخلية.

من جانبه، قال المرشح فيديريكو غوتيريز في نهاية الاجتماع إن «جميع المناقشات التي أجريناها اليوم أساسية ويجب أن تتم في إطار الديمقراطية والحريات، وهي أول المناقشات التي يتعين علينا حمايتها. في الديمقراطية والحريات، ستستمر البلاد في النمو اقتصاديًا واجتماعيًا وسد الفجوات الاجتماعية».

انتهز فيكو الفرصة لرمي المزيد من النبضات على أقوى منافسله في السباق إلى الرئاسة، مرشح الميثاق التاريخي غوستافو بترو. وقال إن النقاش المركزي لا يكمن بين صراعات شخصين، بل بين نموذجين اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين متعارضين تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، ألقى المرشح كرة منحنية بموضوع استخدام صناديق التقاعد الخاصة لدفع أولئك الذين ليس لديهم بدلات الآن، وهي قضية كانت مثيرة للجدل في حملة بترو.

كما اقترح المرشح أن هذا ليس الوقت المناسب لأخذ الأموال من كولومبيا، ولكن لمواصلة الاستثمار في البلاد؛ خاصة، بالنظر إلى التغيير في الاتجاه الذي من شأنه أن يفضله في استطلاعات الرأي.

ومن المثير للاهتمام، عندما سأل صحفي غوتيريز عن كيفية تعامله مع انعدام الأمن الغذائي في البلاد، والذي زاد مع الوباء والزيادات في أسعار المنتجات، اقترح حلاً لا يتحد عادةً بشكل جيد مع الدول غير التدخلية.

بالإضافة إلى إنشاء محاصيل بانكوجر، وتعزيز البنية التحتية للطرق وتحويل البلاد إلى منتج للمدخلات الزراعية التي تلبي احتياجات أمريكا اللاتينية في حالات الطوارئ مثل الحالية - التي يتم غزو المنتج الرئيسي للأسمدة - اقترح أنه «يجب أن تكون هناك مشكلة. تقديم إعانة عاجلة مباشرة للأسر الأكثر ضعفاً في البلد».

وأكد مرشح الفريق لكولومبيا أن برنامجه الحكومي أكثر أمانا للقطاع الإنتاجي.

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