الوحوش الرائعة 3: العرض الأول في بيرو ومكان مشاهدة «أسرار دمبلدور»

يمتلئ شهر أبريل بالسحر مع العرض الأول لفصل جديد في عالم فيلم هاري بوتر، استنادًا إلى الإبداع الأدبي لـ J.K Rowling. جميع potterheads على دراية بآخر التحديثات التي تم نشرها بخصوص Fantastic Beasts: أسرار دمبلدور, قصة ستظهر بالتفصيل شباب ألبوس دمبلدور وعلاقته مع Gellert Grindelwald لإنقاذ العالم من المعالجات و muggles.

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ملخص الوحوش الرائعة 3

«يعلم البروفيسور ألبوس دمبلدور أن الساحر المظلم القوي، جيليرت جريندلوالد، يتحرك للسيطرة على عالم السحرة. غير قادر على إيقافه وحده، يعهد عالم Magizoologist نيوت سكاماندر لقيادة فريق مقدام من المعالجات والسحرة وخباز muggle الشجاع في مهمة خطيرة، حيث سيواجهون وحوشًا قديمة وجديدة ويواجهون فيلق Grindelwald المتزايد من المتابعين. ولكن مع ما هو على المحك، إلى متى يمكن لدمبلدور البقاء على الهامش؟»

يتكون طاقم التمثيل من: الفائز بجائزة الأوسكار إدي ريدماين (نظرية كل شيء)، مرشح أوسكار مرتين جود لو (الجبل البارد والموهوب السيد ريبلي)، عزرا ميلر، دان فوغلر، أليسون سودول، كالوم تيرنر، جيسيكا ويليامز، كاثرين ووترستون ومادس ميكلسن. مرة أخرى، يكمن الاتجاه مع ديفيد ييتس، الذي كان مسؤولاً عن تشكيل هذه المغامرة السحرية الجديدة على الشاشة الكبيرة.

ما هي مدة فيلم «الوحوش الرائعة 3»؟

تشير البوابات المتخصصة إلى أن هذه الدفعة الجديدة ستستمر حوالي ساعتين، وخلال هذه الفترة سنتمكن من رؤية هذا العالم الموازي بالتفصيل حيث سيتم اكتشاف الجوانب الخفية لحياة دمبلدور بعيدًا عن هوجورتس.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

هل ستكون هناك معاينة في بيرو؟

الاهتمام، بوترهيدس و muggles! نعم، أكد وارنر بروس أنه سيكون هناك معاينة عالمية لمشاهدة أسرار دمبلدور. بالنسبة لبلدنا، من المقرر أن يتم ذلك في 13 أبريل.

سيكون العرض الوطني الرسمي الأول في 14 أبريل. كما هو معروف، كل خميس هو يوم العرض الأول في بيرو ويتم تغيير لوحة الإعلانات.

أين ترى الوحوش الرائعة 3؟

هذه المرة لن يتم العرض الأول تقريبًا، لذلك سيتمكن المعجبون من الاستمتاع بالفيلم في السينما. يرجى ملاحظة أنه من أجل الوصول إلى الوظائف، يجب أن تحمل بطاقة التطعيم الخاصة بك مع الجرعات الكاملة، كإجراء إلزامي. هذه هي دور السينما التي سيتم عرضها رسميًا.

- المملكة المتحدة

- كوكب سينيبلانيت

- سينستار

- سينيبوليس

- سينيمارك

- سينيراما باسيفيكو

لماذا لا يلعب جوني ديب في وحوش رائعة؟

شهد جاك سبارو من القراصنة في منطقة البحر الكاريبي واحدة من أصعب اللحظات في حياته الشخصية والمهنية عندما أعلن شريكه السابق، أمبر هيرد، سلسلة من الشكاوى من العنف الجسدي والنفسي ضد ممثل هوليوود. دفعت المواجهة المثيرة للجدل بين الفنانين الذين وصلوا إلى المحكمة وارنر بروس ومنتجي الامتياز السحري إلى اتخاذ قرار بإبعاده من هذا المشروع.

على الرغم من الكشف عن الصوتيات التي حرمت الممثلة Aquaman، واستأنفت العدالة لصالح جوني ديب، تأثرت مسيرتها الفنية بشكل خطير. من أجل عدم التوقف عن التصوير، تم التأكيد على أن مادس ميكلسن (حنبعل) سيكون بديله وسيلبس زي الساحر جيليرت جريندلوالد.

تسبب هذا التغيير في الممثلين في سلسلة من الانتقادات من المعجبين، الذين كانوا يأملون في رؤية ديب مرة أخرى في The Secrets of Dumbledore.