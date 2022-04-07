تم العثور على إحدى عشرة جثة في مرآب في مدينة جوستميل

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

ذكر وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف أنه تم العثور على إحدى عشرة جثة في مرآب في غوستميل، خارج كييف، عاصمة أوكرانيا.

«في غوستميل، بالقرب من بوكا، في أحد المرائب في شارع Svyatopokrovskaya ، عثرت الشرطة على أحد عشر مدنيًا قتيلاً. يقول السكان المحليون إن القناصة أطلقوا النار على الناس ثم وضعوا القتلى في المرآب»، كما ذكرت صحيفة «أوكرانيا برافدا» الأوكرانية.

جوستوميل، شمال غرب العاصمة الأوكرانية، كييف، مع وجود مطار في المنطقة المجاورة لها، وقد تم التنافس بشدة منذ بداية الحرب. قبل بضعة أيام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة والبلدات المجاورة بوكا وإيربين.

وقال رئيس الادارة العسكرية لغوستميل تاراس دومينكو يوم الثلاثاء انه بعد 35 يوما من الاحتلال من قبل القوات الروسية فى هذه المدينة بمنطقة كييف فقد اكثر من 400 شخص وفقا لما ذكرته الصحافة الاوكرانية.

Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego escondieron los muertos REUTERS

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت إدارة الدولة في كييف ليلة الأربعاء أن أجهزة الإنذار المضادة للطائرات سمعت مرة أخرى في المدينة. «انتباه! تم الإعلان عن تنبيه جوي في كييف!» , نبهت في بيان على Telegram إدارتها, كما ذكرت وكالة Ukrinform.

المزيد من العقوبات

دعا رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إلى فرض عقوبات أوسع و «مؤلمة حقا» على روسيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء في مواجهة الحزم الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

«أعلنت الدول الغربية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا. يتم حظر الاستثمارات الجديدة، ويتم تطبيق قيود ضد العديد من البنوك في روسيا، وتضاف العقوبات الشخصية، بالإضافة إلى قيود أخرى. هذه الحزمة تبدو مذهلة. وقال زيلينسكي في خطابه، وفقا لبيان على الموقع الرسمى للرئاسة «لكن هذا لا يكفي».

وهكذا، أكد من جديد أن أوكرانيا ستواصل «الإصرار على فرض حصار كامل على النظام المصرفي الروسي»، مما يعوق حركتها في التمويل الدولي، فضلا عن شراء النفط الصلب في العالم الديمقراطي الغربي.

«سيتم فرض الحظر على إمدادات النفط الروسية على أي حال. سيتم العثور على التنسيق. والسؤال الوحيد هو كم عدد الرجال والنساء الأوكرانيين الذين سيكون لديهم الوقت لقتل الجيش الروسي، حتى تتمكن أنت، بعض السياسيين - ونحن نعرفك - من اتخاذ القليل من التصميم في مكان ما».

في رأيه، «إذا لم يكن هناك حزمة مؤلمة حقا من العقوبات ضد روسيا وإذا لم يكن هناك إمدادات من الأسلحة»، وهو أمر أكد الرئيس الأوكراني أن البلاد تحتاج، وهذا «ستعتبره روسيا كتصريح». واضاف «تصريح للذهاب الى ابعد من ذلك».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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