الكونغرس: إنهم يسعون لتحدي أنيبال توريس بسبب الوفيات في الاحتجاجات وفشل حظر التجول

ستكون نهاية رئيس الوزراء أنيبال توريس داخل حكومة بيدرو كاستيلو تقترب. بالإضافة إلى شائعات استقالة وزرائهم ورغبة المستشارين الرئاسيين في إعادة هيكلة مجلس الوزراء، يُضاف أن كونغرس الجمهورية لديه بالفعل في أنظاره بعد المقترحات العنيفة التي حدثت في مختلف أجزاء من البلاد.

كما أعلن بنك العمل الشعبي على شبكاته الاجتماعية، تقوم هذه المجموعة البرلمانية بالفعل بجمع التوقيعات لتقديم طلب الاستجواب ضد رئيس مجلس الوزراء, أنيبال توريس, الذي يروج له المشرع إلفيس فيرغارا.

وفقًا للوثيقة المنشورة، يسعى حزب لامبا إلى رئيس الوزراء للرد على التدابير التي اتخذتها السلطة التنفيذية في الأيام الأخيرة بعد عدة اندلعت الصراعات الاجتماعية في أعقاب توقف شركات الطيران وغيرها من المظاهرات.

لهذا السبب، يطلبون من زملائهم في الكونغرس الانضمام إلى المبادرة والتوقيع على الرسالة حتى يتم استدعاء توريس إلى الجلسة العامة للرد على بيان استجوابي. تدور الأسئلة حول التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع خوسيه غافيديا؛ حول الاجتماع الذي عقدوه في هوانكايو مع قادة من مختلف القطاعات؛ وحول حظر التجول الذي صدر في 5 أبريل الماضي.

«من الضروري أن يحضر رئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس فاسكيز، الجلسة العامة لشرح الأسس القانونية لاعتماد هذا الإجراء الجذري، وأن يوضح ما إذا كان هذا الإجراء قد استخدم لقمع المظاهرات الشعبية، لأنه مثل أولئك الذين وقعت هذا الاقتراح، ونعتقد أن إعلان حالة الطوارئ في الليل، هو قمع واضح ضد الشعب «، تختتم الوثيقة.

Bancada de Acción Popular.

من جانبها، أعلنت عضوة البرلمان غير المجمعة، فلور بابلو، أنها ستقدم قريبًا اقتراحًا للاستجواب ضد رئيس مجلس الوزراء بسبب الوفيات التي وقعت خلال المظاهرات في داخل البلاد نتيجة لارتفاع الأسعار.

«سنقدم اقتراحًا للاستجواب إلى رئيس الوزراء أنيبل توريس. تستمر الأزمة واليوم تجلب معها إصابات ووفاة مواطن في إيكا, Yhony Quinto, الذي أتقدم عائلته بتعازي. إن وجود الوزراء في كل إقليم ضروري للتوصل إلى اتفاقيات واستعادة النظام العام في المقام الأول»، وكتب على حسابه على تويتر.

«للمواطنين كل الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن لا يمكن التسامح مع العنف في الديمقراطية. لا يمكننا السماح بموت آخر»، وأضاف على حسابه على تويتر.

Twitter de Flor Pablo.

أزمة في مجلس الوزراء توريس

أكد دانيال سالافيري، مستشار الرئيس كاستيلو، «أن هناك وزراء جعلوا الوظائف المتاحة.» «لا أستطيع أن أؤكد لكم كم منهم هناك. وقال من خارج قصر الحكومة «اننى لست مخولا للدخول فى التفاصيل، واننى محترم جدا».

على الرغم من أنه لم يرغب في تسمية الأسماء، كشف سالافيري أنه ينتظر رئيس الدولة للإعلان عن تغييرات في مجلس الوزراء. «أتوقع أن يعلن الرئيس عن بعض التغييرات في الساعات القليلة القادمة أو غدًا. ولكن ستكون هناك تغييرات، وآمل ان تكون هناك».

وبهذا المعنى، ألمح إلى أن الرئيس يجب أن يعزل من منصبه وزيري النقل والزراعة، نيكولاس بوستامانتي وأوسكار زيا، على التوالي، لأنهم لم يتمكنوا من إدارة الاحتجاجات أو السيطرة عليها على المستوى الوطني، ورئيس محفظة الإسكان، جينر ألفارادو، الذي لم يفعل ذلك نفذت الخطط المبينة في قطاعه.

«لقد جعلهم السكان يشعرون بذلك، ليس فقط بالأمس، ولكن أيضًا في الأشهر الأخيرة. يريد الناس تغييرات في القطاع الصحي، في قطاع النقل، في الإسكان. نحن بحاجة إلى وزراء يفهمون هذه المشكلة ويحتاجون إلى البدء في تنفيذ الخطط، لأنها موجودة. ولسوء الحظ، لم يكن لدى الرئيس فريق لمساعدته على دفع البلاد قدما».

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