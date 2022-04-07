تؤكد كولدبلاي حفلتها الموسيقية الثانية في بيرو وتغير تاريخ عرضها الأول.

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

أكدت كولدبلاي في منتصف ديسمبر 2021 أنه ضمن جولتها العالمية «موسيقى المجالات»، شملت بيرو لأداء الشهر المقبل سبتمبر 2022 على ملعب الاستاد الوطني.

تمكنت الفرقة بقيادة كريس مارتن من القيام بالبيع في الساعات الأولى من بيع تذاكرها وبناءً على طلب معجبيها، في 7 أبريل، تم تأكيد الموعد الثاني لحفل موسيقي في ليما ليوم الأربعاء 14 سبتمبر.

كانت الفرقة الإنجليزية واحدة من أوائل المجموعات الدولية التي أكدت بيرو من بين قائمة البلدان الخاصة بهم لإسعاد معجبيها بحفل موسيقي مباشر. حتى الآن، لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول موعد بدء مبيعات التذاكر أو تكاليفها.

في أي تاريخ تم تغيير حفلتك الموسيقية الأولى?

من خلال Peruconcerts الرسمية Instagram، تم الإعلان عن أن أول عرض كولدبلاي سيقام يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، وتغيير التاريخ، حيث كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء 20 من نفس الشهر.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

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