يشجب المواطنون أن ESMAD تهاجم مجتمع Embera في الحديقة الوطنية

في الساعات الأخيرة، تظاهر مجتمع Embera الذي استقر في الحديقة الوطنية في بوغوتا بعد الحادث الذي أصيب فيه سائق سيارة أجرة قاصر من مجتمع السكان الأصليين في السباق السابع في بوغوتا ليلة الثلاثاء 5 أبريل.

وفقًا لتقرير أمانة المقاطعة للتنقل، في الساعة 8 مساءً، كان هناك حصار لحوالي 60 شخصًا. يتم إجراء الطرق الالتفافية في شارع 34 ويتم تشجيع المواطنين على اتخاذ طرق بديلة.

ومع ذلك، وفقًا للعديد من المواطنين على تويتر، تستمر المظاهرة في هذا الوقت في السباق 7 والمسمى 36، حيث توجد أضرار على الطرق في الاتجاه الجنوبي الشمالي، كما تم نشر ESMAD في المنطقة بسبب وضع النظام العام.

وبالنظر إلى ذلك، يبلغ المواطنون عن طريق أشرطة الفيديو والشكاوى على الشبكات الاجتماعية العديد من التفجيرات والاشتباكات بين السكان الأصليين وقوات الشرطة، فضلا عن وجود طائرة هليكوبتر وعدم وجود ضوء في الحديقة.

رفضت مؤسسة صفر عدم التماثل وجود ESMAD ومن خلال تويتر ذكروا أن «وجود ESMAD بالقرب من الحديقة الوطنية لم يسمع به أحد. أن هذا لا يصبح سيناريو جديد للندم على ما تم ارتكابه، العمدة كلوديا لوبيز! هناك أكثر من 300 طفل وطفل وامرأة حامل يرافقون #ParoIndigena.»





كتبت مديرة مكتب الأنديز في واشنطن في أمريكا اللاتينية، جيمينا سانشيز. على تويتر أن منظمتها زارت الحديقة الوطنية في مارس «وهي مليئة بأطفال السكان الأصليين، فمن غير المعتاد أن يتم قتل عسماد بالغاز والصعق على هؤلاء النازحين الضعفاء».

من جانبه، رفض السيناتور فيليسيانو فالنسيا أيضا تدخل ESMAD، مشيرا إلى أن «السكان الأصليين الذين يقيمون لمدة 7 أشهر في مينغا بيرماننتي في حديقة بوغوتا الوطنية يتعرضون للهجوم من قبل عصماد. كلوديا لوبيز هناك أطفال ونساء حوامل وكبار السن. نحن نحملها المسؤولية عن العنف الذي سببته ESMAD»، كتبت على تويتر.

كما أفاد عضو مجلس بوغوتا للاتحاد الوطني هيدي سانشيز باريتو على تويتر أن إسماد استخدم الغاز المسيل للدموع في الأماكن التي تم فيها العثور على الأطفال وكبار السن.

«في هذا الوقت، في منتصف الليل، يتدخل عصماد بالقرب من الحديقة الوطنية. إنهم يهاجمون مجتمعات السكان الأصليين بالغازات، بغض النظر عن وجود الأطفال وكبار السن. العمدة كلوديا لوبيز، وقف هذه الهمجية»، وكتب.

طلبت السيناتور مارثا بيرالتا إبييو، من جانبها، من العمدة كلوديا لوبيز «وقف هذا العنف المفرط، هناك العديد من الأطفال».

ودعا أيضا، «من فضلك توقف عن القول أن ما يحدث في هذا الوقت في حديقة بوغوتا الوطنية هو المواجهة. ما يحدث هو هجوم عنيف من قبل ESMAD على السكان الأصليين العزل والضعفاء، حيث يتم العثور على العشرات من الأطفال والنساء الحوامل. توقف الآن»، كتب السيناتور على تويتر.

تجدر الإشارة إلى أنه مرت سبعة أشهر منذ وصول المجموعة الأولى من السكان الأصليين في Embera إلى الحديقة الوطنية.

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