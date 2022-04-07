توقف الناقل: كم عدد الوفيات التي تم تسجيلها حتى الآن؟

أثر ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة على جيب البيروفيين، مما تسبب في حشد العديد للمطالبة باستجابة من حكومة واجه بيدرو كاستيلو الوضع الصعب الذي كان عليهم مواجهته. و بعد أسبوعين بقليل من الإضراب الذي قاده المزارعون و الناقلون, لم يقتصر الأمر على تسجيل اشتباكات مع الشرطة الوطنية البيروفية, و تدمير الممتلكات العامة و النهب. لسوء الحظ، فقد أرواح المواطنين الذين لا تزال أسباب وفاتهم بحاجة إلى توضيح من قبل السلطات.

تم تسجيل الضحايا الأوائل في جونين خلال المظاهرات في نهاية الأسبوع الماضي. من بين هؤلاء مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا تم العثور على جثته على ضفاف نهر ياكوس، في ذروة منطقة بيلافيستا، في منطقة أتورا، جاوجا مقاطعة. وعند أنباء رحيله، انتشرت الفرضية القائلة بأن القاصر كان سيسقط في النهر أثناء هروبه من ضباط الشرطة الذين سعوا للسيطرة على المظاهرة.

كاندي ماجالي هينوستروزا دي لا كروز هي الضحية الثانية للمظاهرات في جونين. هذا هو المعلم الذي توفي بعد دهسه من قبل هانز أوري في ذروة جسر لاس بالساس في كونسبسيون. الضحية الثالثة هو رجل يبلغ من العمر 82 عاما يدعى خورخي مالدونادو لانديو من منطقة هواريبامبا (جاوجا)، توفي لأنه لم يتلق علاج غسيل الكلى في الوقت المناسب في مستشفى إيسالود-هوانكايو.

وزير الدفاع يقلل من الوفيات الناجمة عن توقف الناقلين. فيديو: القناة N

في ليلة السبت، 2 أبريل، أكد وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، وفاة أربعة مواطنين، لكنه أكد أن هذه لم تحدث نتيجة الاشتباكات مع الشرطة الوطنية. «هناك أربعة قتلى، واحد توفي لأنه لا يمكن مساعدته، كان ذاهبا إلى المستشفى؛ طفل يقع على الجسر، واثنان في حوادث المرور، يتم ضربهم من قبل نفس المركبات التي كانت مضربة، لم يكن هناك شيء آخر، هناك أربعة من هم»، كانت تصريحات الوزير المنتقدة.

ضحايا آخرين

في 5 أبريل، عندما أمر الرئيس بيدرو كاستيلو بالتجميد الاجتماعي في ليما وكالاو لتجنب المضاعفات، في هوانوكو صبي يبلغ من العمر 18 عامًا و ذكر أن ألكسندر تروخيو نولاسكو قد أصيب في رأسه بقذيفة الغاز المسيل للدموع أطلقها أحد أعضاء المجلس الوطني البيروفي. الشرطة. تم نقل تروخيو نولاسكو على دراجة نارية إلى مركز أمبو الصحي، حيث صدقوا وفاته. لم يتم بعد تحديد الأسباب الدقيقة لوفاته، وفقا لمدير الصحة، كارلوس سيغوفيا مالدونادو.

ووقعت أحدث الإصابات في 6 نيسان/أبريل خلال اشتباكات بسبب الحصار المفروض على الطرق في إيكا. هذه المرة يتعلق الأمر بـ Yhony Quinto Contreras، وهو صبي يبلغ من العمر 24 عامًا أصيب برصاصة طائشة في رأسه مما تسبب في فقدانه حياته في تلك اللحظة بالذات. وتشير التقارير الإخبارية إلى أنه على الرغم من وجود أعضاء من الشرطة الوطنية، فإن جثة الشاب ظلت ملقاة على الطريق بينما وصل المدعي العام إلى واجب رفع الجثة.

وفاة كوينتو كونتريراس يرفع عدد المواطنين الذين قتلوا خلال فترة الاحتجاجات الناجمة عن ارتفاع الأسعار إلى ستة. فيما يتعلق بالمتوفى في جونين، سيبدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا لتحديد أسباب مغادرتهم. وحتى الآن، فإن الإجراءات التي يتعين على السلطات اتباعها فيما يتعلق بالوفيات الثلاث الأخرى التي حدثت في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد غير معروفة.

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