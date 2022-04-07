بروس ويليس: الصور الأولى بعد الإعلان عن تقاعده بسبب فقدان القدرة على الكلام

كان بروس ويليس أحد أكثر الممثلين المحبوبين في هوليوود, بعد أن فاز بقلوب الجمهور بأدوار مثل تلك التي قام ببطولتها في هرمجدون, لكنه غالبًا ما يتم تذكره أيضًا لبطولة أفلام الحركة مثل Duro de matar أو أفلام التشويق مثل The Sixth Sense.

وبسبب ما سبق، بعد أن أبلغ الفنان عن تقاعده من الصناعة لأنه تم تشخيصه فقدان القدرة على الكلام، وهو مرض يؤثر على القدرة على الفهم أو التواصل، وقد دهش كل من معجبيه وزملائه في الوسط.

الآن كانت زوجته، إيما همينغ، التي شاركت من شبكاتها الاجتماعية الصور الأولى التي تظهر الممثل بعد القرار المعقد الذي اتخذه.

«أمي وأبي في موطنهم المفضل»، يمكن قراءتها في وصف المنشور على Instagram.

Emma y Bruce Willis juntos (Foto: IG @emmahemingwillis)

وهكذا، في الصور الفوتوغرافية، تُرى إيما في سروال الدنيم والأحذية البنية جالسة على السجل أثناء الابتسام ورؤية بروس. من جانبه، يطرح الممثل البالغ من العمر 67 عامًا سترة برتقالية وقميصًا وجينزًا. كلاهما في ما يبدو أنه غابة وينظران إلى الحب تمامًا.

تم ملء المنشور الذي يحتوي بالفعل على أكثر من 31 ألف إعجاب بسرعة بالتعليقات وكان العديد منهم يتمتعون بتمنيات طيبة للزوجين. .

كتبت سيمونا كراينوفا: «عزيزتي إيما، أفكر فيك وأتمنى لك كل التوفيق».

وأضاف أحد المستخدمين أيضًا: «أتعرف على تلك العيون، رأيت نفس العيون في والدي عندما تم تشخيصه في سن 59. أحتضنك أنت وعائلتك من كل قلبي وآمل أن يكون هذا المسار مليئًا بالأشياء الجيدة التي تخفف الألم».

la familia de Bruce Willis dio a conocer un comunicado (Foto: IG @emmahemingwillis)

قبل أسبوع واحد فقط، أصدرت عائلة بطل الرواية من Protected Witness بيانًا أعلنت فيه اللحظات الصعبة التي يمر بها ويليس.

«بالنسبة لأتباع بروس المذهلين، كعائلة، أردنا أن نشارك أن بروس المحبوب يعاني من بعض المشاكل الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بحبسة، مما يؤثر على قدراته المعرفية. ونتيجة لذلك ومع اعتبار كبير، بروس يبتعد عن المهنة التي كانت تعني الكثير بالنسبة له»، قالت إيما وديمي ورومر والكشافة وتالولا ومابيل وإيفلين.

وبالمثل، تعمق في حقيقة أنهم قرروا مشاركة الأخبار مع معجبي بروس لأنهم كانوا أيضًا مع الفنان طوال حياته المهنية.

«هذا وقت صعب حقًا لعائلتنا ونحن ممتنون جدًا لحبهم المستمر وتعاطفهم ودعمهم. نحن نمر بهذا كوحدة عائلية قوية وأردنا أن نضم معجبيك لأننا نعرف كم يعنيه لك، تمامًا كما تفعل به»، يمكنك القراءة.

Bruce Willis fue homenajeado por Stallone (Foto: Ig @officialslystallone)

في نهاية الإعلان، ذكرت العائلة أنهم يحاولون العيش في الوقت الحالي وبذل قصارى جهدهم من أجل رفاهية المشاهير.

«كما يقول بروس دائمًا، «عش الأمر» (عش في الوقت الحالي) ونخطط معًا للقيام بذلك»، وخلصوا إلى ذلك.

أحد الممثلين الذين أرسلوا رسالة مؤثرة إلى بروس بمجرد سماعه للأخبار كان الممثل سيلفستر ستالون، الذي أشاد بصديقه من حسابه على Instagram.

كتب الممثل الذي تعاون في The Indestructibles مع ويليس: «لقد عرفنا بعضنا البعض شوطًا طويلاً، أصلي من أجل الأفضل لك ولعائلتك الجميلة».

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