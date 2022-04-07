أجازت أستراليا «جزار ماريوبول» و 64 مواطنًا روسيًا آخر لغزو أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس فرض عقوبات مالية وحظر السفر ضد العقيد في الجيش الروسي ميخائيل ميزنتسيف الملقب بـ «جزار ماريوبول» بالإضافة إلى 64 روسيًا آخرين واثنين من الأوكرانيين لغزو روسيا لأوكرانيا.

بالإضافة إلى Mizintsev، المسؤول عن قصف مسرح مليء بالمدنيين في مدينة ماريوبول، فإن التدابير تؤثر على نائب رئيس الوزراء، ديمتري غريغورينكو، ورئيس التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، من بين كبار المسؤولين الآخرين، يشير إلى وزارة الخارجية الأسترالية.

وتشمل القائمة أيضا غالينا دانيلتشينكو، التي «وضعت» من قبل روسيا «عمدة» لمدينة ميليتوبول الأوكرانية، وكذلك المشرع الأوكراني أوليغ فولوشين، الذي، وفقا للبيان الأسترالي، يعمل مع روسيا لتقويض حكومة كييف.

وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات بعد ظهور أدلة على جرائم حرب محتملة من مذابح المدنيين المنسوبة إلى القوات الروسية في بلدة بوشا الأوكرانية والقرى الأخرى المحيطة بكييف.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan caminando frente a un edificio calcinado durante la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, el 4 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

في المجموع، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا، وحليفتها بيلاروسيا، تغطي حوالي 600 فرد وكيانات، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إدانة للغزو الذي بدأته موسكو في 24 فبراير.

كما خصصت كانبيرا اكثر من 180 مليون دولار استرالى (136 مليون دولار امريكى) كمساعدات لاوكرانيا ومعظمها فى شحن المعدات العسكرية.

هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على تصدير جميع السلع الكمالية إلى روسيا، بما في ذلك النبيذ، الكركند، الملابس، الأحذية وقطع غيار السيارات الحصرية، من بين أمور أخرى، ردا على الغزو «غير القانوني» لأوكرانيا.

(مع معلومات من EFE)

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