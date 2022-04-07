فشلت AMLO و Sheinbaum في الامتثال لتدابير وقف نشر إلغاء الولاية: TEPJF

استعرضت المحكمة الانتخابية للقضاء في الاتحاد التدابير الاحترازية التي فرضها المعهد الانتخابي الاتحادي ضد رئيس الحكومة كلوديا شينباوم والرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على نشر إلغاء الولاية واعتبر أن الرسائل التي ينشرها الطرفان تشكل الحكومة الدعاية خلال فترة محظورة.

من المهم أن نتذكر أن المعهد الوطني للتعليم أمر في أكثر من مناسبة بأن يمتنع الرئيس لوبيز أوبرادور عن التحدث أو الترويج للاستشارة الشعبية، لأن المؤسسة هي الوحيدة التي يمكنها تعزيز المشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية.

أمر المعهد الرئيس لوبيز بتعليق بث المؤتمر الصحفي الصباحي في 18 مارس والامتناع عن الترويج لإلغاء التفويض، بينما طُلب من رئيسة الحكومة كلوديا شاينباوم التوقف عن بث أعمال الحكومة.

في جلسة عامة عن طريق الفيديو, اعتبر القضاة التحذير من أن Sheinbaum قد تلقى صالحًا, منذ القانون الاتحادي بشأن إلغاء الانتداب يمنع الموظفين العموميين من نشر الإجراءات والإنجازات الحكومية من 4 إلى 10 أبريل، وهو التاريخ الذي ستجري فيه المشاورة الشعبية.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

قدم القاضيان فيليبي دي لا ماتا بيزانيا وفيليبي فوينتيس مشروعي قانونين يزعيان أن AMLO و Sheinbaum انتهكا واجباتهما الدستورية وتجاهلا دعوات INE. كان آخرها في 29 مارس عندما أُمرت رئيسة الحكومة بحذف 10 مشاركات من حسابها على تويتر.

على هذا، علق الرئيس في تغريدة: «اليوم تلقيت وظيفة جديدة من @INEMexico مما اضطر حذف المشاركات على الشبكات الاجتماعية التي تعتقد أنها دعاية. أنتقل إلى تنزيل الشبكات ولكننا سنتحدى لأننا نعتبرها جزئية ومفرطة. مرة أخرى.»

كان خوسيه لويس فارغاس هو الوحيد الذي صوت ضد مشاريع القوانين المقدمة والعلق: «في رأيي، مرسوم التفسير الأصيل الصادر عن كونغرس الاتحاد هو بعد إدانة الأحداث ويجب ألا يطبق بأثر رجعي». ورفض الآخرون مزاعم الرئيس ورئيس الحكومة.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

وبالمثل، أمر INE 13 حكام مورينا والأحزاب الحليفة بحذف التغريدات التي تمثل من وجهة نظرهم الدعاية الحكومية. وكان من بين المتورطين ميغيل أنخيل نافارو كوينتيرو، وليدا سانسورس سان رومان، وأنديرا فيزتشينو سيلفا.

وفقًا لبيان صحفي، قررت INE أنه اعتبارًا من يوم الخميس 7 أبريل، سينتهي البث على الراديو والتلفزيون لعملية إلغاء الانتداب وسيستمر في نشر جميع وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات اللازمة لضمان ممارسة الحق في المواطن. المشاركة في هذه العملية.

وذكرت المستشارة كلوديا زافالا بيريز أن «الموظفين العموميين تركوا الكثير مما هو مرغوب فيه من الناحية الديمقراطية لأنهم تجاهلوا قرارات السلطات فيما يتعلق بنشر العملية، بما في ذلك المحكمة الانتخابية». و ذكر أيضا أن «هذا يتحدث عن مسؤولية ضئيلة جدا من جانب الموظفين العموميين».

وأخيرا، قرر القضاة في جلسة خاصة أنه إذا استأنف شينباوم مثل هذه الممارسات في الساعات القليلة المقبلة، فإنه يمكن أن يتلقى توبيخا عاما، فضلا عن عقوبات أخرى.

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