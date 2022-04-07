ألما، هذا هو التميمة من كوبا أمريكا Femenina كولومبيا 2022

في منتصف القرعة لمرحلة المجموعات في كأس أمريكا فيمينينا كولومبيا 2022، كشف Conmebol النقاب عن التميمة الرسمية للبطولة. هذه هي ألما، أخت بيب، تعويذة كأس أمريكا البرازيل 2021، والتي توصف بأنها شخصية قوية وشجاعة ومؤنس وممتعة وعاطفية.

سوف يرافق ألما المشجعين في الملاعب التي ستلعب فيها كأس أمريكا للسيدات، كالي (ملعب باسكوال غيريرو)، أرمينيا (ملعب سنتيناريو) وبوكارامانغا (ملعب ألفونسو لوبيز)، حيث سيتم لعب نهائي البطولة الكبير. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزور بعض الملاعب في أمريكا الجنوبية كجزء من حملة الترويج لكوبا أمريكا.

هذا الخميس، 7 أبريل، تم إجراء القرعة لمرحلة المجموعات في كأس أمريكا فيمينينا كولومبيا 2022 في مقر كونميبول في مدينة أسونسيون، باراغواي. تمنح هذه البطولة للمنتخبات الوطنية ثلاث نقاط مباشرة لكأس العالم للسيدات التي ستقام في نيوزيلندا وأستراليا في عام 2023. سيكون هناك أيضًا فريقان (الرابع والخامس من المرحلة النهائية) يتأهلان للإعادة.

تتكون المرحلة الأولية من 10 فرق تم جذبها إلى مجموعتين من خمسة فرق لكل منهما. في المجموعة أ، ستكون كولومبيا المصنفة الأولى كدولة مضيفة، والفرق التي تكمل المجموعة هي: تشيلي والإكوادور وباراغواي وبوليفيا. في المجموعة ب، ستكون البرازيل كفريق بطل الحالي وسترافقه: بيرو وفنزويلا والأرجنتين وأوروغواي.

في مرحلة المجموعات، ستواجه الفرق مباراة واحدة وستكون المباراة الافتتاحية بين المضيفين، كولومبيا ضد باراغواي. من بين ثماني طبعات من كأس أمريكا فيمينينا، توجت البرازيل بطلة في سبعة (1991، 1995، 1998، 2003، 2010، 2014 و 2018)، بينما الأرجنتين في واحدة (2006). كانت البطولة الأخيرة، التي كان المضيف فيها الوصيف، في تشيلي.

ومن الأماكن الأخرى التي تمنحها هذه البطولة في مرحلتها النهائية بطولة كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وستكون هذه البطولة للأبطال؛ وسيذهب الوصيف إلى المركز. بينما من المركز الثالث إلى الخامس سيكون له مكان في دورة ألعاب عموم أمريكا في عام 2023، إلا أنه سيتم استضافتها من قبل تشيلي التي يتمتع المنتخب الوطني لهذا البلد بحصة مباشرة. في حالة انتهاء هذا الاختيار في أي من المراكز المدرجة، سيتم منح الحصة للفريق التالي في الترتيب.

أحد الجوانب التي يجب وضعها في الاعتبار هو أن الحدث سيعقد بعد 4 سنوات من الإصدار الأخير ومن عام 2022 سيعقد كل عامين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك زيادة في الجوائز النقدية، وبالنسبة للأبطال، ستكون 1,500,000 دولار وللوصيفة 500,000 دولار. بالنسبة لرئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز، يمثل هذا التقدم ويحدد لهجة نحو المستقبل الجديد لكرة القدم النسائية القارية.

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