«نريد فقط أن نسمع»: طالب أوجينيو ديربيز مرة أخرى باعتقال قطار المايا

كان يوجينيو ديربيز هدفًا للجدل في الأسابيع الأخيرة. جاء أحدهم بعد فوزه بجائزة أوسكار لمشاركته في فيلم CODA. ومع ذلك، فإن الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام هو مطالبته بوقف بناء قطار مايا.

وفي إطار اليوم العالمي لل مياه بدأ تداول شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية من قبل حركة سيلفامي ديل ترين, التي ترأسها بعض الشخصيات من المشهد الفني الوطني الذين يسعون لوقف بناء القسم 5 جنوب هذا المشروع الرائد لأنه، كما قالوا، سيؤثر بشكل كبير على النظام البيئي الغني للمكان.

اليوم، حتى بعد استنكاره من قبل مورينا بسبب مشاركته في هذا الفيلم، طالب ديربيز مرة أخرى باعتقال المايا تدريب وطلب أن يسمع لإعطاء لمعرفة موقفه من القضية.

وبالمثل، قال الممثل والمنتج والمخرج المكسيكي أيضًا إنه يجب عليهم الاستماع إلى الخبراء والأشخاص في المنطقة، الذين شجبوا أن الضرر البيئي «لا رجعة فيه» بالفعل بسبب قطع الأشجار التي ألحقت أضرارًا بالمنطقة.

«نريد فقط أن نسمع وأن يأخذوا في الاعتبار آراء العلماء ودعاة البيئة والناس في المنطقة. كتب الممثل الكوميدي الشهير أن الضرر البيئي سيكون لا رجعة فيه.

(Foto: Twitter)

كانت هذه الرسالة، التي نشرت على حسابه على تويتر، مصحوبة بنفس الفيديو الذي تسبب في الجدل، وهذه المرة فقط أضاف بعض الصور لإزالة الغابات الناجمة عن بناء البنية التحتية للنقل تلك.

استجاب مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية بسرعة إلى يوجينيو ديربيز وقالوا إن هذا القسم من قطار المايا قد تم تعديله بالفعل حتى لا يتلف الغابة. بالإضافة إلى ذلك، تقاسموا الدفاع الذي قدمه والد ناتاليا لافوركيد، غاستون، إلى التحول الرابع (Q4)، وكذلك يظهر دعمه لـ AMLO ومشاريعه الضخمة.

بعد إصدار هذه اللقطات، رد لوبيز أوبرادور، خلال المؤتمر الصباحي يوم الأربعاء 23 مارس، على هذا الفيديو وأطلق على المتورطين «دعاة حماية البيئة الزائفة» و «fifis»، بالإضافة إلى أذكر أنه كان سيتم توظيفهم من قبل المحافظين لانتقاد مشروعهم.

في وقت لاحق، رد الممثل على تصريحات الرئيس وأكد أنه أصيب من عدم الأهلية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه لم يتلق أي مدفوعات للمشاركة في هذه الحملة البيئية.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

«يؤلمني أن أكون غير مؤهل لأنني أعتقد أن الأسد يعتقد أن الجميع من حالته. لا أحصل على مغلفات صفراء، لست بحاجة إلى ذلك. قال الممثل الكوميدي في 25 مارس في مقابلة مع سيرو غوميز ليفا: «أكسب أموالي مع عرق جبني وأنا أفعل ذلك من أجل حب المكسيك».

كما استغل أوجينيو الحوار لتوضيح أنه ينتمي إلى مجموعة من المواطنين الذين يشعرون بالقلق إزاء الخطر الكامن الذي يواجه الغابات المطيرة في شبه الجزيرة.

وأوضح أيضا أنه لم يتم توظيفهم من قبل أي شخص: «لقد قلت ذلك دائما، وأنا لست من أي طرف، ولا PRI ولا PAN ولا MORENA. أنا من المكسيك وأنا أفعل ذلك لأن دعاة البيئة اتصلوا بنا، واتصل بنا السكان المحليون في صرخة طلبًا للمساعدة».

على عكس كلمات AMLO, لاحظ الشخص الذي تمت مقابلته أنهم ليسوا ضد قطار المايا, إنهم يعارضون فقط تغيير المسار في اللحظة الأخيرة من القسم 5 إلى مكان به أطول نهر تحت الأرض ونظام cenote في العالم. والغرض الوحيد منه هو التوقف عن العمل في هذا الجزء من أجل تجنب الإبادة البيئية.

استمر في القراءة: