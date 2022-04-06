العنف يحتدم في سان لويس بوتوسي بعد القبض على «البيض»، زعيم شمال شرق كارتل

أدى اعتقال زعيم شمال شرق كارتل، خوان جيراردو تريفينيو موراليس، إل هويفو، في 14 مارس إلى مطاردة دموية من قبل جماعات مجرمين أخرى, الذين سيسعون لغزو الأراضي التي تتمتع فيها اتفاقية حقوق الطفل بحضور قوي. هذه هي حالة سان لويس بوتوسي، حيث كان هناك ارتفاع في العنف.

وفقًا لأخصائي الأمن هيكتور دي موليون، تمت قراءة القبض على البيض - خاصة من قبل كارتل الجيل الجديد من خاليسكو (CJNG) - كعلامة على الضعف. وهذا يمكن أن يزعزع استقرار المدن التي تعيش السلام النسبي من خلال الوجود المهيمن لمجموعة إجرامية، في حالة سان لويس بوتوسي، شمال شرق كارتل. وبعبارة أخرى، فإن عدم وجود كارتل يمكن أن يكون مسألة نزاع.

في ولاية بوتوسينو، التي يحكمها ريكاردو غالاردو كاردونا، تمت تسوية النزاعات هذا الأسبوع. وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تعرضت القوات الاتحادية لكمين من قبل قيادة مسلحة على الطريق السريع كويريتارو سان لويس بوتوسي.

ووفقا للتقارير، وصل الرجال الضاربون المزعومون إلى المنطقة على متن ثلاث شاحنات: لينكولن رمادي، بيك اب أسود و بونتياك تورنت. المشهد الذي أعيد إنشاؤه من قبل العناصر يحذر من أن المسلحين أوقفوا الشاحنة على جانب الطريق وبدأوا في إطلاق النار. تشير المعلومات الرسمية إلى أن ضابطًا فقد حياته.

قبل ساعات قليلة، اندلع الذعر في Tamazunchale، حيث ورد أن وصول الكوماندوز يسافر عبر الشوارع الرئيسية للبلدية.

فيما يتعلق بالحقائق، أوضح حاكم الكيان أنهم رجال مروا فقط عبر المنطقة، لكن وجهتهم كانت هيدالغو وفيراكروز.

في اليوم التالي، بدا Tamazunchale مهجورًا، حيث أغلقت الشركات والمدارس نتيجة الذهان، حيث تم تنفيذ إعدامين قبل أيام.

El crimen desató la violencia en el estado de San Luis Potosí (Mapa: Infobae México)

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