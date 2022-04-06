فيديو: أوضحت عايدة فيكتوريا ميرلانو أنه لم يتم حقن البوليمرات الحيوية

بالنسبة لأتباع عايدة فيكتوريا ميرلانو، ليس سراً أن البارانكويليرا قد خضعت لبعض اللمسات الجمالية لتحسين شخصيتها، على الرغم من أنها أوضحت مرارًا وتكرارًا أن التدخل الجراحي الوحيد الذي تجريه على جسدها هو ثديها.

وظيفته على وسائل التواصل الاجتماعي هي التوصية بمنتجات معينة لتحسين المظهر الجسدي. البرونزرز، كريمات الوجه، حاجب الشمس للوجه وغيرها من المواد هي ما يوصي به المؤثر كجزء من عملها على الشبكات الاجتماعية، ومع ذلك، تعرضت لانتقادات مؤخرًا لأن أتباعها على ما يبدو خلطوا بين خيوط الشد في أردافها والبوليمرات الحيوية، لذلك كان على ميرلانو الخروج للتوضيح أسيء فهمها.

قالت عايدة فيكتوريا ميرلانو، بنبرة معينة من الانزعاج، من خلال «InstaStories»: «لم أحقن نفسي أبداً بالبوليمرات الحيوية، ولم أخرج لأوصي بها، في الواقع لم أرتدي أي شيء لزيادة حجم أردافي».

في المقطع الذي تم تكراره بواسطة بوابة القيل والقال «تتبع Famosos» يمكنك أن ترى عندما شرحت ابنة عضو الكونغرس السابق عايدة ميرلانو ما تم إجراؤه على أردافها.

«البوليمرات الحيوية هي مواد يتم حقنها، ما فعلته بنفسي يسمى خيوط التوتر وهي إبرة ذات خيط متموج - تدخل الإبرة ويبقى الخيط بالداخل - المادة هي polydioxanone... بل هو مادة ثبت علميا أنها متوافقة مع الجسم، بل هو إجراء لرفع الأرداف، وليس لزيادة»، واختتم تفسيره.

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إليك المحتوى الكامل لـ Aida Victoria Merlano :

بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه إذا تم زرع خيوط التوتر لرفع أردافه ومنحهم مظهرًا أفضل.

في نهاية شرحها لكيفية عمل التقنية التي استخدمتها لتشكيل ورفع أردافها، أضافت البارانكويليرا نصًا قصيرًا لاستكمال ردها على الموضوع الذي تسبب في الجدل على شبكاتها الاجتماعية، بعد أن أشار إليها أحد أتباع التوصية بالممارسات الضارة بأجساد المرأة .

قالت عايدة فيكتوريا ميرلانو على حسابها في Instagram: «إنه يرفع الأرداف ويحسن مظهره وبالنسبة لأولئك منا الذين يمارسون الرياضة يساعدنا على الحصول على نتائج أفضل لأنه يحفز إنتاج الكولاجين».

سرعان ما ولدت كلمات عايدة فيكتوريا جميع أنواع ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية، حيث تم تكرارها بواسطة بوابات القيل والقال، حيث تنتقد بعض التعليقات البارانكويليرا التي توصي بالإجراءات التي لم يتم اعتمادها من قبل بعض الجراحين أيضًا، وسخر آخرون من قدرتها على التحدث بطلاقة. على موضوع، لأنه في ما يقرب من 30 ثانية كان قادرا على التعبير عن أفكاره بوضوح.

التعليقات الأخرى هي: «رأيت فيديو لجراح متخصص في إزالة البوليمر الحيوي الذي لم يوصي فيه بتوتر خيوط لأي شخص»؛ «لا تصدق المؤثرين، وداعا»؛ «هذه المرأة سريعة على كل شيء، حتى أن هؤلاء المؤثرين يصبحون أطباء»؛ «هكذا كانوا يخدعون جيسيكا سيديل» ؛ «علميًا كل ما تضعه في جسمك يولد عواقب»، من بين أمور أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال شبكاتها الاجتماعية في جولة من «الأسئلة والأجوبة» في يوليو 2021 الماضي، أخبرت المؤثرة متابعيها أن التدخلات الأخرى التي خضعت لها كانت: تطبيق حمض الهيالورونك على شفتيها، و Botox على حاجبيها وجبهتها للقضاء على خطوط التعبير.

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