فانيسا تيركيس تنضم إلى المسيرة ضد بيدرو كاستيلو وتطالب باستقالته

فانيسا تيركيس، مثل شخصيات مختلفة من العرض الأعمال التجارية، هو في خلاف مع أحدث القرارات التي اتخذها بيدرو كاستيلو كرئيس للجمهورية. لهذا السبب، قررت الممثلة الخروج والمطالبة باستقالة الرئيس البيروفي.

وصلت إلى ساحة سان مارتن ووقفت إلى جانب آلاف الآلاف من المواطنين معربين عن رفضهم للحكومة الحالية. وأشارت إلى أنه ليس فقط في ليما يريدون رحيل رئيس الدولة، ولكن الكثير من بيرو طلبت ذلك أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن حظر التجول الذي أعلن يوم الثلاثاء 5 أبريل في ليما وكالاو تسبب في موجة من الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من المدينة. . وقال المتظاهرون إنهم ليسوا على استعداد لتقييد حقهم في النقل الحر.

في مقابلة أجرتها مع ATV، قالت فانيسا تيركيس أن المتظاهرين ضد بيدرو كاستيلو ذهبوا إلى الشوارع بسلام؛ ومع ذلك، بسبب أعمال التخريب من قبل بعض الأشخاص، اضطرت الشرطة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع التي أثرت على أولئك الذين حضروا بهدوء.

« أنا هنا كمواطن مع الغضب الذي يشعر به الآلاف من البيروفيين. اعتدت أن أقول ليما، ولكن لا يوجد أيها السادة هم بيرو بأكملها. نحن غاضبون طوال اليوم. منذ فترة كانوا يلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على الأطفال والأمهات، وهو أمر كان سلميا».

كما استغل كاميرات التلفزيون لمخاطبة بيدرو كاستيلو مباشرة وطلب منه الاستقالة من منصبه قبل أن يستمر السكان في النزول إلى الشوارع. وقال « اتخذ خطوة الى الجانب ».

كما استخدمت شبكاتها الاجتماعية لتندم على أن المسيرة ضد الرئيس البيروفي انتهت بأعمال شغب، حيث تأثرت العديد من مقار الدولة. واضاف «من المؤسف ان تنتهي المسيرة السلمية بهذا».

أكدت فانيسا تيركيس أنها ذهبت إلى مسيرة سلمية لتطلب من بيدرو كاستيلو الاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية.

تم ربط فانيسا تيركيس بخوان شيبوت

استولى برنامج الحب والنار على فينيسا تيركيس إلى جانب الوزير السابق خوان شيبوت. على الرغم من أنهم لم يدعوا أو ينكروا أنهم متورطون بشكل رومانسي, في أكثر من مناسبة شوهدوا معًا.

ولهذا السبب، بحثت مجلة Willax Televisión عن الممثلة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول علاقتها الرومانسية المزعومة، على الرغم من أن الصحفية لم تحصل في النهاية على إجابة مباشرة من مضيف التلفزيون السابق، لأنها رفضت الإجابة وتهربت فقط من السؤال.

كما تتذكر، اكتسبت التكهنات حول الرومانسية بين Terkes و Sheput المزيد من القوة عندما شاركت المذيعة الإذاعية صورة لاحتفالات عيد ميلادها، حيث كان من الممكن ملاحظة أن الممثلة بدت مبتسمة للغاية بجانب السياسي، على الرغم من أنها غطت وجهها برمز تعبيري.

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