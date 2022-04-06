قضت أوروغواي على استخدام الأقنعة والحجر الصحي في المدارس

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

بعد إعلان رئيس أوروغواي لويس لاكال بو، حيث حدد وقف حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا في البلاد، اجتمعت السلطات المقابلة يوم الثلاثاء لتحديد البروتوكولات التي سيتم تطبيقها في المدارس.

وزير التربية والثقافة، بابلو دا سيلفيرا، وزير الصحة العامة، دانيال ساليناس، رئيس مجلس التوجيه المركزي (Codicen) للإدارة الوطنية للتعليم العام (Anep)، روبرت سيلفا، حدد أنه سيتم القضاء على جميع الحجر الصحي في المدارس اعتبارًا من أبريل المقبل 19.

يتوافق هذا التاريخ مع اليوم الأول من المدرسة بعد أسبوع السياحة، أو الأسبوع المقدس، أسبوع العطلات في أوروغواي. بحسب مؤتمر صحفي, الأطفال الوحيدون الذين سيضطرون إلى الحجر الصحي بعد ذلك التاريخ هم الطلاب الذين لديهم فيروس كورونا إيجابي.

في هذا الصدد، وصف رئيس محفظة التعليم والثقافة هذه الخطوة بأنها «أخبار عظيمة» وأنه بفضل هذه الإجراءات تعود أوروغواي إلى وضع «طبيعي» في جميع المراكز، وفقا لما ذكره راديو مونتكارلو.

استشارت السلطات في المؤتمر ما يحدث في حالة اكتشاف تفشي المرض، مما يعني حالتين أو أكثر لهما صلة وبائية، وما إذا كان وفقًا للبروتوكولات يشير إلى أنه يجب على الأطفال الذين كانوا على اتصال الحجر الصحي. وأجابوا بأن هؤلاء الطلاب لا ينبغي أن يفعلوا أي شيء حيال ذلك وأن المجموعة ستستمر في العمل دون أي مشاكل.

أخذ كلمة «تفشي» كذريعة، أوضح دا سيلفيرا أن هذا المصطلح لن يستخدم بعد الآن، بل سيتم الحديث عن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض. في حالة وجودهم، يوصى بأن لا يحضر الطالب الفصل، وإذا فعل ذلك لأن الأعراض خفيفة، فإنهم يفعلون ذلك كقناع.

«أعتقد أننا نصل إلى المرحلة النهائية من المسار الذي قطعناه منذ عام 2020 عندما بدأنا في الموافقة على بروتوكولات التشغيل في سياق جائحة. ويجب أن نستمر في الاعتناء بأنفسنا، فقد عقدت الحكومة العزم على رفع حالة الطوارئ الصحية وهذه أخبار جيدة للبلاد والتعليم على وجه الخصوص. آخر شيء تركناه هو مسألة الحجر الصحي عندما كان هناك تفشي في الفصل وهذا لن يكون الحجر الصحي بعد الآن. نعم، لا يتعين على الطفل الذي يعاني من الأعراض الحضور والباقي يوصى أيضًا بارتداء الأقنعة في حالة تفشي المرض»، مضيفًا أنه منذ بداية المدرسة في مارس من هذا العام، تم اكتشاف 1,900 حالة فقط بين مسؤولي التدريس وغير المعلمين والطلاب.

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez EFE

«هنا سنواصل بروتوكول يحتوي على توصيات، على سبيل المثال، التهوية. إذا كان هناك تهوية سيئة وكان هناك العديد من الطلاب في الفصل الدراسي، فإن الاستخدام الموصى به للأقنعة. وينطبق الشيء نفسه على عندما يكون هناك تكتل، وعندما يذهبون في النقل المدرسي، كل هذه التدابير».

وأوضح أيضا أنه «فيما يتعلق بالغذاء، تعلمون أننا كنا نطور بشكل طبيعي في جميع المدارس، في المدارس المتوسطة تم تطويرها بشكل طبيعي، لدينا بروتوكولات في المقاصف، والتي ستكون مرنة لأنها لن يكون لها الكثير من التوزيع في نوبات».

وأكد أن الموظفين الذين يتعاملون مع الطعام الذي يستهدف الطلاب سيظلون ملزمين بارتداء الأقنعة. «هذه هي الحالة الوحيدة التي سيكون فيها استخدام الأقنعة إلزاميًا لفترة من الوقت. وفى بقية الحالات تكون هذه توصية ولكنها ليست التزاما».

«الواقع ديناميكي، كما هو الحال دائمًا، على أي حال، الخبر العظيم هو أنه اليوم، بهذه التدابير، تنتهي فترة استثنائية عاشها تعليمنا لمدة عامين، وهو أمر صعب وأعتقد أن الوقت قد حان لأشكره. للمدرسين والمسؤولين غير المدرسين والأسرة والطلاب عن المسؤولية والصفاء اللذين تعاملوا بهما مع أنفسهم خلال هذين العامين وأعتقد أنهم يأخذون الفضل الرئيسي في النتائج المقارنة الجيدة التي حققناها طوال هذه الفترة الصعبة «، خلص وزير التعليم والثقافة.





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