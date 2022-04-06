أكدت أوكرانيا الضربات الجوية والانفجارات الجديدة في منطقتي لفيف ودنيبروبيتروفسك

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، الضربات الجوية والانفجارات الجديدة في منطقتي لفيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، كما أكدت الصحافة الأوكرانية.

وأكد كوزيتسكي أن «قوات الدفاع الجوي تعمل و «تحمي السماء». وبالإضافة إلى ذلك، حذر السكان من البقاء في الملاجئ على صوت أجهزة الإنذار المضادة للطائرات، كما ذكرت صحيفة «Ukrayinska Pravda» الأوكرانية.

كما أكدت أن الانفجارات وقعت بالقرب من راديجيف، في مقاطعة لفيف. ووفقا للإدارة العسكرية، لم يصب أحد في التفجير.

من ناحية أخرى، في منطقة دنيبروبيتروفسك، ذكرت مصادر نقلتها الصحافة الأوكرانية انفجارات في نوفوموسكوفسك، بالقرب من مدينة دنيبرو.

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas REUTERS

وتركز الجهود العسكرية الروسية الرئيسية الآن على التحضير لهجوم لإقامة السيطرة الكاملة على أراضي المناطق الأوكرانية دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد وماريوبول في الجنوب، وفقا للجزء الأخير من القيادة العليا للجيش الأوكراني.

هذا التقرير, صدر في اليوم 42 من الغزو الروسي لأوكرانيا, يشير إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها تجاه إيزيوم, مدينة تقع على نهر دونيتسك في مقاطعة خاركوف, وكذلك نحو سلوفيانسك وبارفينكوف, أيضا في نفس المقاطعة, التي يقول المحللون إنها مدن رئيسية في الهجوم الروسي على دونيتسك ولوغانسك, الجمهوريات التي نصبت نفسها في شرق أوكرانيا.

يقول الحزب: «في قيادة دونيتسك، يحاول العدو تحسين الموقف التكتيكي لوحداته ويستمر في تنفيذ عمليات هجومية في بعض المناطق».

تشير القيادة العليا الأوكرانية أيضًا إلى الوضع في مدينة ماريوبول المحاصرة، وهي ميناء جنوبي استراتيجي على شواطئ بحر آزوف الذي تعرضت للقصف الشديد وحيث يعيش أكثر من 150 ,000 شخص بدون خدمات أساسية، وفقًا لأوكرانيا.

«محاولات الاعتداء على ماريوبول لا تتوقف. حافظ المدافعون عن المدينة على دفاع بطولي لأكثر من أربعين يومًا، مما أعاق القوى الساحقة للغزاة الروس»، كما تقول القيادة العليا الأوكرانية.

أعلن الجيش الروسي يوم الثلاثاء الهجوم النهائي للاستيلاء على المدينة الساحلية بعد انتهاء المهلة الزمنية للقوات الأوكرانية لوضع أسلحتها ومغادرة المدينة في اتجاه الأراضي التي تسيطر عليها كييف..

يواصل الروس ضرب مدينة ماريوبول باستخدام المدفعية والقوات الجوية و «يبدو أن القوات الأوكرانية تقيم مقاومة منظمة في بعض أجزاء المدينة»، كما يقول أحدث تحليل أجراه معهد دراسة الحرب.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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