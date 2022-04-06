يحذرون من المشاكل بسبب المرايا في أقفاص الطيور المصاحبة.

هل فكرت يومًا أن القفص الذي يحتوي على معدات خاطئة يمكن أن يسبب المرض للطيور الأليفة؟ يمكن أن يحدث ذلك إذا وضعت زوجًا أو مرآة بديلة اصطناعية في القفص حتى لا يشعر الطائر بالوحدة.

لا ينبغي أن تكون الطيور الأليفة وحدها. لكن من يعتقد أنه يمكنه محاكاة زوجين لببغاء عن طريق تعليق طائر بلاستيكي أو مع مرآة في القفص يمكن أن يرتكب خطأ، لأن الحيوان قد يمرض.

المشكلة هي أن الطائر الانفرادي يرى الطائر البلاستيكي أو صورته في المرآة كنوع من البديل، وفقًا للمجلة الألمانية المتخصصة «Wellensittich & Papageien».

إطعام بعضنا البعض هو جزء من السلوك الطبيعي لأزواج الببغاء والببغاء. في هذه الحالة، وفقًا للخبراء، قد يتسبب ذلك في رغبة الطائر الانفرادي في إطعام «الطائر المصاحب».

السلوك المعتاد هو أن يتقيأ الطائر الطعام ويقدمه إلى رفيقه. لكن في هذه الحالة، سأعطيها للطيور البلاستيكية أو المرآة.

وبسبب قلة التفاعل، فإن الطائر الانفرادي سوف يتقيأ الطعام بشكل أو بآخر باستمرار من خلال الرغبة في تقديمه إلى الرفيق الاصطناعي المفترض.

يحذر خبراء الطيور من أن منعكس الكمامة المستمر يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تهيج الغشاء المخاطي، وبالتالي انخفاض في الدفاعات المناعية للمريء.

dpa