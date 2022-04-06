شجبوا 14 مظالم وقيود ضد الصحافة الفنزويلية في مارس

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

سجل المعهد الفنزويلي برينسا ذ سوسيداد (إيبيس) «14 حالة تقييد للصحافة» في مارس الماضي، والتي تمثل 18 انتهاكا تميزت بالتخويف والتعسف ورفض الاقتراب من مصادر الأخبار.

وقالت المنظمة غير الحكومية: «خلال ذلك الشهر (مارس)، سجلت إيبيس فنزويلا 14 حالة تمثل 18 انتهاكا للصحافة شملت خمسة قيود على الوصول إلى المعلومات، وخمس حوادث لخطاب الوصم، وأربع هجمات وهجمات، وثلاثة إجراءات رقابة وفعل واحد من الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة». في بيان. نشرت على موقعها على الإنترنت.

وأشارت المنظمة، التي تدافع عن حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في فنزويلا، إلى أن هذه الحالات أثرت على أربع وسائل إعلامية، ومنظمة واحدة لحقوق الإنسان، و 32 من العاملين في الصحافة وناشط واحد.

وقالت المنظمة غير الحكومية: «من بين 14 حالة تقييد للصحافة خلال الشهر الثالث من عام 2022، حدثت 10 منها في البيئة التقليدية، في حين أن أربع حالات في بيئة الحقوق الرقمية».

من بين الأحداث التي وثقتها هذه المنظمة خلال شهر مارس إغلاق محطة أكتيفا 89.3 FM، في El Tigre، ولاية Anzoátegui، والتي «انطلقت من الهواء عندما استولت اللجنة الوطنية للاتصالات (كوناتل) على معداتها».

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela contabilizó “14 casos de limitaciones a la prensa” durante el pasado mes de marzo (Archivo)

كما أوجز القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات في المؤسسات العامة التي عانى منها الصحفيون زولما لوبيز، من بونتو دي كورتي؛ وفابيولا نينيو، من تيليفين؛ ولوزفراندي كونتريراس وفريدي فيلاميزار، من Televisora del Táchira الإقليمية (TRT)، في ولاية تاتشيرا.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إيبيس فنزويلا إلى مشروع قانون الشبكة، الذي يجري وضعه في إطار اللجنة الفرعية للاتصالات والمعلومات التابعة للبرلمان الفنزويلي، وأعربت عن قلقها إزاء هذا الصك الذي يمكن، في رأيه، أن يكون «آلية أخرى تمارسها الدولة» لفرض الرقابة على المعلومات. الحريات في البلاد».

«أصبحت الشبكات الاجتماعية نوافذ للوصول إلى المعلومات في فنزويلا في مواجهة اختفاء وسائل الإعلام التقليدية التي تعرضت للاضطهاد المنهجي من قبل الدولة. ولكن حتى في الفضاء الإلكتروني، فقد انعكست كيف تستخدم السلطة الصكوك القانونية بشكل تعسفي لإسكات الأصوات المعارضة»، قالت المنظمة غير الحكومية عن ذلك.

في 3 فبراير، نددت جمعية الصحافة الأمريكية (IAPA) بـ «تصاعد» «انتهاكات حرية التعبير» في فنزويلا وأدانت «الحصار المفروض على وسائل الإعلام الرقمية» و «الاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية لمضايقة الصحفيين».

في القرار، فيما يتعلق بالحصار المفروض على ثلاث وسائل إعلام رقمية، أكد IAPA أن «الاضطهاد الدؤوب لوسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك حجب عدد قليل من وسائل الإعلام التي لا تزال تنشر على الإنترنت، قد أكمل تقريبا خطة النظام لهيمنة الاتصالات، على غرار الكوبي نموذج.»

(مع معلومات من EFE)

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