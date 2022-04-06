حذرت الولايات المتحدة بيونغ يانغ من أنه ستكون هناك «عواقب» لإطلاق الصواريخ

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a la Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea probando un nuevo tipo de misil balístico submarino lanzado en un lugar no revelado el 19 de octubre de 2021. EFE/EPA/KCNA

حذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية يوم الأربعاء من أن برنامجها لإطلاق الصواريخ سيكون له «عواقب»، على الرغم من أنها تواصلت في الوقت نفسه مع بيونغ يانغ «للحوار» وأعربت عن استعدادها للاستماع إلى «مخاوفها».

وفقًا لحكومة جو بايدن، نفذت بيونغ يانغ 13 عملية إطلاق حتى الآن هذا العام، ثلاثة منها كانت ICBMs، مع مدى طويل يزيد عن 5500 كيلومتر.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة في اتصال مع الصحفيين أنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تنظم «استفزازات جديدة» لهذا الشهر، وذكر أن واشنطن «تستعد» لها بالتنسيق مع شركائها في سيول وطوكيو.

El dictador norcoreano Kim Jong-un

وقال «ان جميع اعمالنا تهدف الى توضيح كوريا الشمالية ان تصعيدها له عواقب وان المجتمع الدولى لن يقبل ابدا برنامجها لتطوير الاسلحة كالمعتاد».

وأشار المصدر نفسه إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح لها بتطوير برنامجها الصاروخي.

وقال المسؤول لبيونغ يانغ إن «الخيار الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار»، وأن واشنطن ليس لديها موقف «عدائي» تجاه كوريا الشمالية وأن إدارة جو بايدن مستعدة «للاستماع إلى مخاوف بيونغ يانغ».

Personas asisten a una acto de juramento antes del décimo aniversario de la muerte del antiguo líder Kim Jong Il, en Piongyang, Corea del Norte, 16 de diciembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) (KCNA/vía REUTERS) via REUTERS

وقال «اننا لا نزال ملتزمين بمسار الحوار ونأمل ان يقبل الكوريون الشماليون دعوتنا للمشاركة فى حوار جاد ومتواصل لدفع الاهداف المشتركة بما فى ذلك نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية».

من جانبهم، ناقش المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، ونظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، اختبار بيونغ يانغ الأخير للقارات القارية وجهود واشنطن لمواصلة السعي إلى حوار جاد ومستدام مع كوريا الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن سونغ كيم أكد على «التزام أميركا القوي بأمن جمهورية كوريا، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة تواصل السعي إلى حوار جاد ومستمر مع كوريا الشمالية».

وفي هذا الصدد، شدد كيم على أهمية «التنسيق الثنائي الوثيق مع جمهورية كوريا وغيرها من الحلفاء والشركاء» للنهوض بالهدف المشترك المتمثل في «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية».

«وقد أدان كلاهما إطلاق ICBMs من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 24 مارس، والتي كانت مجرد أحدث سلسلة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية تقشعر لها الأبدان بشكل متزايد هذا العام. كما أكدوا مجددا على أهمية استجابة قوية وموحدة لهذه التصعيد».

Misiles de Corea del Norte

حاولت الولايات المتحدة في 25 مارس في مجلس الأمن الدولي تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، لكن روسيا والصين عارضت وأصرت على تخفيض العقوبات لتحفيز المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأمريكي موسكو وبكين إلى العمل مع الولايات المتحدة «لإرسال رسالة واضحة» مفادها أن عمليات إطلاق كوريا الشمالية «غير مقبولة».

واكد بشكل خاص ان الصين، وهى حليف لبيونغ يانغ، تشترك فى «الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية».

مع معلومات من EFE

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