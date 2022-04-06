أكدت الأمم المتحدة مقتل ما يقرب من 1500 مدني وأصيب أكثر من 2000 شخص منذ بداية غزو أوكرانيا

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء أن ما يقرب من 1500 مدني قتلوا بالفعل وأصيب أكثر من 2000 شخص منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وفي بيان، أشارت الأمم المتحدة إلى أن 1480 مدنيا قتلوا حتى الآن وجرح 2195، أي ما يمثل ما مجموعه 3675 قتيلا. وكان من بين المتوفين 321 رجلاً و 211 امرأة و 61 طفلاً، بالإضافة إلى 815 بالغًا لم يتم التعرف عليهم بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 253 رجلا و 194 امرأة ومئات القاصرين، فضلا عن 1565 شخصا من البالغين الذين سيتم التعرف عليهم. وحذرت الأمم المتحدة من أن غالبية الإصابات وقعت نتيجة لاستخدام الذخيرة والمتفجرات بعيدة المدى، مثل المدفعية الثقيلة والصواريخ.

ومع ذلك، يعتقد مكتب الأمم المتحدة أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير لأنه ينتظر معلومات عن المناطق التي تجري فيها اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

Mediante un comunicado el organismo precisó que entre los fallecidos se encuentran 321 hombres, 211 mujeres y 61 niños (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

وينطبق هذا، على سبيل المثال، على مناطق مثل دونيتسك وخاركيف ولوهانسك وسومي، من بين مناطق أخرى، حيث توجد مؤشرات على وقوع العديد من الضحايا المدنيين. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغت السلطات الأوكرانية عن اكتشاف أكثر من 300 جثة في بلدة بوشا بعد انسحاب القوات الروسية.

أكد رئيس الإدارة العسكرية لغوستميل، تاراس دومينكو، أنه بعد 35 يوما من الاحتلال من قبل القوات الروسية في هذه المدينة من منطقة كييف، أكثر من 400 شخص في عداد المفقودين، وفقا للصحافة الأوكرانية.

«في 35 يومًا من الاحتلال، اختفى أكثر من 400. نقوم حاليًا بفحص أقبية Gostomel جنبًا إلى جنب مع خدمات الطوارئ وشرطة الدوريات. وأوضح دومينكو، وفقا لوكالة أنباء أوكرنكورم، أن لدينا حوالي 1200 من الجيران، الذين تم تأكيد اتصالهم ويبلغوننا عن مكان وجود أشخاص معينين غادروا».

وهكذا، أشار إلى أنه لم يتم العثور على العديد من الجثث في بلدة غوستميل، ولكن تم العثور عليها في القرى، حيث تم اكتشاف السكان المقتولين.

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، الضربات الجوية والانفجارات الجديدة في منطقتي لفيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، كما أكدت الصحافة الأوكرانية.

وأكد كوزيتسكي أن «قوات الدفاع الجوي تعمل و «تحمي السماء». وبالإضافة إلى ذلك، حذر السكان من البقاء في الملاجئ على صوت أجهزة الإنذار المضادة للطائرات، كما ذكرت صحيفة «Ukrayinska Pravda» الأوكرانية.

كما أكدت أن الانفجارات وقعت بالقرب من راديجيف، في مقاطعة لفيف. ووفقا للإدارة العسكرية، لم يصب أحد في التفجير.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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