استعاد الجيش الأوكراني عدة مواقع في منطقة خيرسون

أفادت القوات الأوكرانية يوم الأربعاء أنها تمكنت من استعادة عدة مواقع في منطقة خيرسون, في جنوب البلاد, بينما يستمر القتال في بعض الأماكن, مثل ألكساندروفكا.
وأشارت القوات المسلحة في بيان لها إلى أن «العدو يتخذ خطوات لاستعادة قدراته القتالية في اتجاه Yuzhnobugsky، حيث يحاول تجهيز قواته». واعرب الجيش عن اسفه «ان الارهاب مستمر بالنسبة للسكان المدنيين فى الاراضى المحتلة مؤقتا فى منطقة خيرسون».
وفي هذا الصدد، أوضح أن القوات الروسية، نتيجة للأعمال «الهجومية» للقوات الأوكرانية، فقدت السيطرة على دوبريانكا، نوفوفوزنيسنسكوي وترودوليوبوفكا.
غير أنهم حذروا من أن الغذاء والوقود والدواء ينفد في خيرسون، في حين يواجه السكان ضغوطا من «قوات الاحتلال»، التي «لا تفريق أي مظاهرة سلمية فحسب، بل تقوم بغارات».
من ناحية أخرى، في منطقة دنيبروبيتروفسك، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال شرق خيرسون، نفذ الجيش الروسي سلسلة من الهجمات على خزان غاز خلال ليلة واحدة.
«الليلة كانت مثيرة للقلق وصعبة. هاجم العدو منطقتنا من الجو وضرب مصنع وخزان غاز. وقال فالنتين ريزنيتشنكو، رئيس إدارة ولاية دنيبروبيتروفسك، عبر Telegram: «لقد تم تدمير المستودع وتقوم فرق الإنقاذ بمحاربة النيران للعثور على ناجين في المصنع».
(مع معلومات من يوروبا برس)
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