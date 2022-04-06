استعاد الجيش الأوكراني عدة مواقع في منطقة خيرسون

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

أفادت القوات الأوكرانية يوم الأربعاء أنها تمكنت من استعادة عدة مواقع في منطقة خيرسون, في جنوب البلاد, بينما يستمر القتال في بعض الأماكن, مثل ألكساندروفكا.

وأشارت القوات المسلحة في بيان لها إلى أن «العدو يتخذ خطوات لاستعادة قدراته القتالية في اتجاه Yuzhnobugsky، حيث يحاول تجهيز قواته». واعرب الجيش عن اسفه «ان الارهاب مستمر بالنسبة للسكان المدنيين فى الاراضى المحتلة مؤقتا فى منطقة خيرسون».

وفي هذا الصدد، أوضح أن القوات الروسية، نتيجة للأعمال «الهجومية» للقوات الأوكرانية، فقدت السيطرة على دوبريانكا، نوفوفوزنيسنسكوي وترودوليوبوفكا.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS VIA REUTERS

غير أنهم حذروا من أن الغذاء والوقود والدواء ينفد في خيرسون، في حين يواجه السكان ضغوطا من «قوات الاحتلال»، التي «لا تفريق أي مظاهرة سلمية فحسب، بل تقوم بغارات».

من ناحية أخرى، في منطقة دنيبروبيتروفسك، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال شرق خيرسون، نفذ الجيش الروسي سلسلة من الهجمات على خزان غاز خلال ليلة واحدة.

«الليلة كانت مثيرة للقلق وصعبة. هاجم العدو منطقتنا من الجو وضرب مصنع وخزان غاز. وقال فالنتين ريزنيتشنكو، رئيس إدارة ولاية دنيبروبيتروفسك، عبر Telegram: «لقد تم تدمير المستودع وتقوم فرق الإنقاذ بمحاربة النيران للعثور على ناجين في المصنع».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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