المهمة العملاقة للحفاظ على vaquita البحرية، الثدييات الأقرب إلى الانقراض

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

على متن سفينتين من جمعية الحفاظ على Sea Shepherd غير الحكومية، يعمل المدافعون عن البيئة على مدار 24 ساعة في اليوم جنبًا إلى جنب مع السلطات المكسيكية لإنقاذ فاكويتا البحرية المنقرضة تقريبًا في خليج كاليفورنيا الأعلى، في بحر كورتز.

تمكنت أحدث دراسة علمية - أجريت في أكتوبر ونوفمبر 2021 بواسطة MV Sharpie من Sea Shepherd's و MV Narwhal في المتحف - من اكتشاف ما بين سبعة وثمانية فاكويتاس البحر للبالغين وبين شاب واحد واثنين.

«هم الذين يمكن احتسابهم، ولكن قد يكون هناك فاكيتاس أخرى لأن هذا مكان رائع. على الخريطة تبدو صغيرة، ولكن من البحر، إنها ضخمة»، قال بريتام سينغ، رئيس Sea Shepherd، في مقابلة مع وكالة EFE.

هذا، على الرغم من الانخفاض الشديد في العينات في السنوات الأخيرة، لا يزال يأمل أنه بفضل العمل غير القابل للاحتراق لـ Sea Shepherd والتعاون مع حكومة المكسيك، سيتم تحقيق نمو تدريجي لهذا النوع المتوطن.

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منذ يناير 2022، بدأ سي شيبرد وأمانة البحرية (سيمار) بروتوكول معلومات واستجابة مشترك جديد أدى إلى انخفاض كبير في عدد سفن الصيد في منطقة عدم التسامح وطول الوقت الذي تبقى فيه الشباك في المياه، كما قالوا في الصحافة. مؤتمر. من سان فيليبي، في ولاية باجا كاليفورنيا الشمالية الغربية المكسيكية.

تقوم عملية المعجزة بحملتها الثامنة هذه الأيام بسفنتي شاربي وجون بول ديجوريا التي تحرس منطقة عدم التسامح, محيط في الخليج العلوي حيث لا يمكن لأي سفينة الإبحار.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

بالإضافة إلى ذلك، يقومون بإزالة الشباك التي تنجرف والتي يمكن أن تصطاد vaquitas البحرية، الثدييات البحرية الأقرب إلى الانقراض، ولكن أيضًا totoabas، وهي سمكة يتم شراء محصولها مقابل مبالغ باهظة، حيث تُنسب خصائص مختلفة في الطب الصيني التقليدي.

لا يمكن تسويق توتوابا، ولكن لا يزال هناك من يحاول القيام بذلك وبهذا يؤذون الفاكيتا، والتي يمكن أن يتم صيدها في الشباك، كما تفعل الأنواع الأخرى مثل السلاحف والدلافين وحتى أسماك القرش.

التشابك في شباك الصيد هو أكبر تهديد موثق لبقاء الأنواع.

لذلك، كل صباح، في وقت مبكر جدا، في منحدر الوصول التنظيمي الوحيد للصيادين، سيمار، جنبا إلى جنب مع هيئات أخرى مثل اللجنة الوطنية للاستزراع المائي ومصايد الأسماك (كونابيسكا)، تتم مراجعة تصاريح الصيادين وأدواتهم للتحقق من أن عملهم لن يضر بالباكيتا.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan REUTERS

اعتبر أحد الصيادين الذين يخضعون لهذه المراجعة كل صباح والذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم في المقابلة مع EFE أن هذه الأنواع من التدابير والضوابط إيجابية.

وقال إنه في حال واجه فاكيتا في شبكاته، يجب عليه إطلاقه «حتى يتكاثر أكثر».

ومع ذلك، أكد أنه إذا تم استخدام شبكات تنظيمية، مع خيط رفيع، فإن كل من totoaba و vaquita يكسر الشبكة ولا يتم القبض عليه.

وقال صياد آخر إن المراجعات إيجابية لأنها تحمي عمل أولئك الذين لديهم جميع الأوراق بالترتيب، لكنه قال إنه سيكون من الضروري القيام بهذه التمارين نفسها في مناطق أخرى، حيث، كما قال، «بانغاس» (القوارب) تخرج.





وقال «ان الكثير من البانجاس يخرج ليس لديه تصريح وهذا يؤثر على الذين لديهم اذن».

بالإضافة إلى المراقبة المستمرة في البحر وفحوصات المنحدرات, هناك العديد من الطرق الأخرى التي تسعى السلطات من خلالها للسيطرة على أن الصيد في المنطقة يتوافق مع المعايير المعمول بها.

على سبيل المثال، يقومون بعدة دوريات يومية عن طريق البحر والبر والجو حيث يقومون بفحص شباك الصيد، ومن بين أمور أخرى، يبحثون عن شباك قد تكون عالقة على الشواطئ.





«الأنشطة التي تقوم بها سيمار هي الحفاظ على سيادة القانون في منطقة ريبيرا، وقد تم توفير الحراسة والأمن لبروفيبا (مكتب المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة) وكونابيسكا للقيام بعملهما، وهو التفتيش»، سيد المشاة الثالث في البحرية، مارينو غارسيا، وقال إيفي خلال الشيكات البرية في سان فيليبي.

بالإضافة إلى ذلك، تستجيب السلطات على الفور للمكالمات الواردة من سفن Sea Shepherd عندما تكتشف وجود سفينة في منطقة عدم التسامح مطلقًا أو أي حالات شاذة في المنطقة.

عملية ميلاجرو, وهي شراكة بين ست وكالات حكومية مكسيكية ويقودها سيمار وجمعية الحفاظ على الراعي البحري, خاصة في هذه الحملة الثامنة تحافظ على الأمل في بقاء مرسى فاكيتا, أصغر أنواع خنازير البحر في العالم.