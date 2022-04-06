العلامة التي سجلها لويس دياز في انتصار ليفربول على بنفيكا لدوري أبطال أوروبا

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

سجل لويس دياز علامة جديدة بعد فوز ليفربول 3-1 على بنفيكا في 5 أبريل: أصبح أول كولومبي يسجل هدفًا ويقدم المساعدة في مراحل الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

كان راداميل فالكاو غارسيا قد أبلغ بالفعل عن التسجيل والمساعدة في نفس المباراة، لكنه فعل ذلك في مرحلة المجموعات: في فوز موناكو 3-1 على فنرباهتشي في طبعة 2016، عندما وصل نادي الدوري الفرنسي إلى مرحلة نصف النهائي، حيث تم إقصاؤه من قبل يوفنتوس.

لم يساهم Lucho، على عكس Falcao، بالكثير أو تمريرات الهدف في الحالات الأولى من أهم مسابقة في أوروبا. لكنه فعل ذلك في الدور ربع النهائي، في وقت من المباراة عندما تعرض فريقه لهجوم من قبل النادي البرتغالي.

عندما سجل غواجيرو، فاز ريدز 2-1 على لوحة النتائج وكانت المباراة على وشك الانتهاء (الدقيقة 87). وعندما ساعد ساديو مانيه (الدقيقة 34)، فاز فريقه بالكاد بأدنى فرق بفضل هدف الرأس من قبل كوناتي.

بتواضع، اعترف المهاجم بأن ضعفه ليس في مجال اللعب، حيث يُفهم مع زملائه كما لو كان يعرفهم لفترة طويلة، على الرغم من أنه كان مع الفريق لمدة شهرين فقط، ولكن خارجه. هذه هي اللغة الإنجليزية، التي لم أتمكن من التواصل معها كما أتمنى مع يورغن كلوب، مدربه، على الرغم من أنه لا يثني عليه إلا.

«يسعدني أن أكون هنا في مثل هذا الفريق الكبير، دون شك في أن اللغة الإنجليزية يجب أن أبدأ في الحصول على دروس، وآمل أن أتمكن من تعلمها بسرعة، وهذا ما أريده. الشيء المهم هو أنني أفعل الأشياء بشكل جيد وأنني سأنضم بسرعة إلى الفريق, وأضاف الرجل من بارانكاس, ربما أفضل لاعب كرة قدم كولومبي في الوقت الحالي.

في استاديو دا لوز، في البرتغال، كان هناك وقت، لو لم يكن أليسون بيكر، لكان بنفيكا قد فاز بالتعادل. حول هذا، قدم لوشو شرحه:

واجه الكولومبي بنفيكا، المنافس الأبدي لبورتو في الدوري الإسباني بريميرا، كما لو كان كلاسيكيًا، وفقًا لكلوب، الذي أخفى سعادة رؤيته يبهر. «إنه لاعب بارز. لعب لويس ديربي، لا أعتقد أنه رأى الأمر بهذه الطريقة، لكن أتباعه رأوا الأمر بهذه الطريقة. الطريقة التي استقر بها للهدف الثالث كانت من الطراز العالمي».

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