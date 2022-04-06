الضربات المثيرة للإعجاب على الماء التي فاجأت جميع المتفرجين في أوغوستا ماسترز

ولد تومي فليتوود دهشة الحاضرين بحركة محفوفة بالمخاطر

على الرغم من أن الغالبية العظمى من التركيز في Augusta Masters أشار إلى عودة Tiger Woods إلى النشاط المهني، إلا أنه في اليوم السابق لليوم الأول من المنافسة، بدأت المواهب التي ستشارك في الحدث في إظهار جزء من ذخيرتهم. في مسابقة Par 3 التي أقيمت على فتحات نادي أوغوستا الوطني الشهير للجولف، اعتنى تومي فليتوود وجوستين روز برفع الجمهور من مقاعدهم بضربتين مثيرتين.

موضوع المسابقة هو إنهاء الحفرة بثلاث ضربات أو أقل. مع وجود فجوة في المنتصف، قام المنافس البريطاني بحساب المسافة لتجربة ضربة قوية تجعل الكرة ترتد من سطح الماء دون أن تغرق. في العيون الساهرة للحاضرين، تمكن من ترك الكرة على بعد أمتار قليلة من الهدف المنشود، مما أدى إلى تحية الجمهور.

ومع ذلك، لن يكون الوحيد الذي حقق ذلك: فقد استخدمت جنوب إفريقيا أيضًا نفس المورد وحققت نتيجة مماثلة. طلقتين متتاليتين بدرجة عالية جدا من الصعوبة مع خصوصية أن روز انتهى به الأمر بضرب كرة زميله وتحريكها بعيدا عن الحفرة النهائية. نظرًا لأنه لم يكن أكثر من حدث ودي، فقد كان كل شيء يضحك ويهاني بين لاعبي الغولف الذين سيتنافسون اعتبارًا من يوم الخميس بحثًا عن ارتداء السترة الخضراء المميزة.

وقال فليتوود للصحافيين بعد جولتهم «لقد كانت لقطة جميلة». وأضاف في لهجة صعبة بهدف الحدث الرئيسي الذي سيعقد بين 7 و 10 أبريل: «من الجيد جدا أن يكون مثل هذه الضربة في الماجستير. الآن ثلاثة أيام تنافسية للغاية قادمة. فجأة، تخرج عمليات الإعدام كما أتخيلها في رأسي. سأحاول تكرارها».

يتم وضع جميع التوقعات على عودة النمر أن هذا الأربعاء يخطط للعب جولة تدريب تسعة حفرة لاتخاذ القرار النهائي بعد رؤية كيف يستجيب اللياقة البدنية له لهذا الجهد. «الأمر يتعلق بكيفية تعافي جسدي وما يمكن أن يفعله جسدي في اليوم التالي»، أوضح الفائز في جراند سلامز 15 مرة أمام الميكروفونات بعد لعب جولات تدريب تسع حفر في اليومين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب الجولف البالغ من العمر 46 عامًا تم نقله إلى المستشفى لأسابيع ولم يتمكن من المشي لعدة أشهر بعد حادث سيارة في فبراير 2021. . سيكون افتتاح وودز في الجولة الأولى يوم الخميس أحد أكثر عودة الإصابات إثارة للدهشة في تاريخ هذه الرياضة، حيث لم يلعب بطل الماسترز خمس مرات رسميًا منذ الدفاع عن لقبه في بطولة 2020 للماسترز.

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