تطلق DNP «مهمة اللامركزية» لتقديم توصيات للحكومة الوطنية

يوم الثلاثاء، قدمت إدارة التخطيط الوطني (DNP) «مهمة اللامركزية»، وهي هيئة مكونة من عشرة خبراء وممثلين عن الكيانات الإقليمية والأصلية، الذين سيقدمون سلسلة من التوصيات إلى الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالاستقلالية الإقليمية والقدرة الإدارية.

هذا ما أكده مدير DNP، أليخاندرا بوتيرو، الذي أوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم المناطق لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكبر، مع توضيح أن التوصيات لن تستمر أكثر من 18 شهرًا وسيتم تنفيذها بمبادئ الشفافية، المدعي العام للاستقلال والمساءلة.

«بدأ DNP في بذل الجهود لتشغيل وتحقيق أهداف البعثة، والتي ستستعرض النموذج الحالي لامركزية البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار نقل الكفاءات والموارد بين الأمة والكيانات الإقليمية لتحقيق الرهانات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. «، أشار إلى الكيان الملحق بالحكومة الوطنية.

ومن بين المحاور الخمسة التي يجب أن تعالجها البعثة التمويل من خلال مراجعة المصادر المختلفة وزيادة نوعية الإنفاق العام؛ والوفاء بالالتزامات المتعلقة باللامركزية وأقاليم الشعوب الأصلية؛ وإعادة توزيع الكفاءات في مسؤولية مختلف مستويات الحكومة، على أساس قدراتهم.

كما سيتم تناول التمويل من خلال مراجعة المصادر المختلفة وزيادة نوعية الإنفاق العام، فضلا عن تعزيز الشفافية وآليات مشاركة المواطنين في الشؤون العامة على المستوى الإقليمي، مع إعداد الدراسات وتقديم المبادرات الدستورية والتشريعية. تدابير لتحديد الاختصاصات بين الدولة والكيانات الإقليمية.

«إن عملية اللامركزية الإقليمية تلعب دورا أساسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتقارب الإقليمي، وبالتالي، زيادة رفاه جميع المواطنين، لذلك قررت الحكومة المضي قدما في تحقيق 'بعثة اللامركزية '. هذه فرصة مهمة للأمة، لأنها ستسمح ببناء مقترحات تشريعية ودستورية تولد تغييرات عميقة في الحكم الذاتي وإدارة المناطق»، قال مدير الحزب الوطني الديمقراطي.

وأشار أيضا إلى أنه لهذا السبب من الضروري مراجعة النموذج الحالي لللامركزية، حيث شهدت البلاد تغييرات كبيرة في المجالات السياسية والمالية والإدارية، وأشار أيضا إلى أن تعزيز القدرات الإقليمية لتنفيذ تنميتها الخاصة من أجل ضمان و مصادر الموارد مقابل الكفاءات المخصصة هي العناصر الرئيسية لل بعثة.

سيقود هذه الاستراتيجية دانيال إسكوبار، وهو محام متخصص في التشريعات الضريبية ودراسات في الضرائب الدولية، والذي سيعمل كرئيس لعمليات الإدارة والدخل الإقليمي والتنسيق والتحديث والتنسيق بين الكيانات العامة ومدير الضرائب الإقليمية في كيانات مختلفة، من بين أمور أخرى.

تم تنفيذ آخر بعثة اللامركزية في عام 1992 تحت قيادة إدواردو فيسنر دوران، بمناسبة الذكرى الثلاثين لأحد الأغراض الرئيسية التي تم تحديدها منذ ولادة الجمهورية، وهي الإدارة من الأراضي ولا مركزية السلطة.

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