قدم مدير Parque Fundidora استقالته لأسباب مهنية

قدم خيسوس هوراسيو غونزاليس استقالته من منصب المدير العام لشركة Parque Fundidora يوم الأربعاء 6 مارس خلال الدورة العادية لمجلس إدارة الحديقة.

بالنظر إلى ذلك، لا يزال من غير المعروف من سيحل محله في منصبه، الذي شغله لمدة سبعة أشهر، ولكن من المعروف أن استقالته كانت بسبب فرصة مهنية أكثر مهارة في مشاريعه الشخصية.

تم تقديم الاستقالة بحضور الأمين العام للحكومة خافيير نافارو فيلاسكو ورئاسة المجلس بقيادة برناردو بيشارا الأسد كما أعلن ميلينيو. في رسالة شكر، كتب:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

وتجدر الإشارة إلى أن هوراسيو تلقى انتقادات لإدارته لمنتزه فونددورا، الواقع في نويفو ليون، بعد أن كان لمهرجان تيكات بول نورتي هذا المكان كمكان، لذلك تأثرت الكثير من مناطقه الخضراء بعد أن عقدت حيث تم بيع الكحول في مكان عام.

في ذلك الوقت، أشار المدير السابق إلى أنه بفضل المهرجان، تم الحصول على 10٪ من شباك التذاكر وتوقع أن يكون الربح في إصدار 2022 12٪. من حيث المواد الغذائية والمشروبات، قدر أنها ستكون حوالي 15٪ مقارنة بـ 10٪ في العام السابق.

على الرغم من ذلك، أكد أنه «بتوجيه ورؤية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة» ستكون حديقة فونددورا واحدة من أفضل الأماكن العامة في نويفو ليون والمكسيك. كما شكر الحاكم صموئيل غارسيا على دعوته للانضمام إلى إدارته.

شغل هوراسيو غونزاليس منصب رئيس مكتب المديرية العامة لشركة Parque Fundidora منذ 7 أكتوبر 2021. ومع ذلك، كان في السابق مناوبا لمجلس شيوخ الجمهورية للمجموعة البرلمانية لحزب العمل الوطني (PAN)، ليحل محل السيناتور المرخص فيكتور فوينتيس سوليس.

أكمل خيسوس هوراسيو دراسته الجامعية في جامعة مونتيري في مهنة إدارة الأعمال. أكمل لاحقًا درجة الماجستير في Tecnológico de Monterrey وفي جامعة ري خوان كارلوس في إسبانيا.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

حديقة Fundidora هي واحدة من أكثر الأماكن العامة رمزية في نويفو ليون، ليس فقط لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور افتتح صالون دي لا فام للبيسبول (رياضته المفضلة)، ولكن أيضا لقدرته على أن يكون المكان المناسب للأحداث الثقافية المختلفة.

في 4 نوفمبر 1988، تم تأسيس Fundidora Park Trust رسميًا، وهو مشروع تابع للمبادرة الخاصة وحكومة نويفو ليون، من أجل تحويله إلى مساحة ترفيهية وتعليمية ورياضية وثقافية. لم يتم تحويلها إلى هيئة عامة لامركزية حتى عام 2006.

منحه المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) لقب متحف الموقع للآثار الصناعية لتراثه للكيان، وذلك بفضل القيمة التاريخية لهياكله الماكرو البالغ عددها 27 و 127 أداة فولاذية، والتي أصبحت الآن قطع متحف.

وفقًا لموقعها الرسمي، تسجل سنويًا حوالي 8.5 مليون زائر، وتغطي مساحة 144 هكتارًا، ولديها 2.35 كيلومتر من قناة المياه الاصطناعية، وبحيرتين، و 23 نوافير و 3.4 كيلومتر من المسار.

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