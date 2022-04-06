خلافات التحكيم كالي - بوكا: أحمر محتمل وعقوبة على العدسة المكبرة

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

وقع خلافان تحكيميتان في مباراة ديبورتيفو كالي الأولى في كأس ليبرتادوريس 2022 ضد الأرجنتيني بوكا جونيورز. كان بطل الرواية في كلتا المسرحيتين المهاجم داريو بينيديتو ووفقًا لمحلل التحكيم Infobae ميغيل Scime، كان للحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا على حق وخطأ في الحكم على هذه الإجراءات.

جاءت المسرحية الأولى في نهاية أول 45 دقيقة من المباراة. ينتهي الأمر برفض السيطرة الطويلة على المهاجم الأرجنتيني من قبل الظهير الأيمن لفريق «السكر»، ألدير غوتيريز. ومع ذلك، في حرصه على استعادة الكرة، ضرب بينيديتو زميله بجرأة مع ضربات guayos. بالنسبة إلى Scime، استحق المسرحية البطاقة الحمراء لاستخدام القوة المفرطة. بالنسبة للانتهاك، رأى اللاعب مخزون البطاقة الصفراء فقط.

حدثت المسرحية الثانية خلال إضافة دقيقتين من الشوط الأول عندما ادعى المهاجم انتهاكًا في المنطقة بسبب اشتباك مع حارس المرمى غييرمو دي أموريس. بالنسبة لميغيل سيمي، تم استفزاز المسرحية من قبل لاعب بوكا جونيورز، لذلك كانت فالينزويلا على حق بعدم تسجيل الجزاء.

ترك رصيد المباراة خمس بطاقات صفراء وثلاثة لبوكا جونيورز واثنتان لديبورتيفو كالي. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ما مجموعه 33 خطأ، 20 لصالح فريق «Verdiblanco» و 13 لـ «Xeneizes».

في الدقائق الأولى, بدأ فريق Xeneize الهجوم بقيادة الباراغواي أوسكار روميرو, صداع لاعبي خط الوسط في فريق أزوكارو, وبواسطة الشاب Exequiel 'Changuito' Zeballos, الذي أنهى مرتين هدف الأوروغواي غييرمو دي أموريس على هذه المرحلة.

وفي الوقت نفسه، كان الكولومبيون أوضح فرصة لهم في الشوط الأول في الدقيقة 13 عندما في هجوم مضاد حارس المرمى أغوستين روسي التطفل في التخليص وتركت كرة القدم للجناح يوني غونزاليس، الذي تشابك وانتهى به المطاف في وقت مبكر من قبل لاعب الوسط البيروفي كارلوس زامبرانو.

ومع مرور الوقت، سقطت المباراة وفقد بوكا الوضوح في الدقائق الأولى، على الرغم من أنه اقترب من التسجيل مرة أخرى في مسرحية في 39 حيث أنقذ إنقاذ مزدوج من قبل دي أموريس كالي، حيث قام أولاً بتغطية تسديدة متوسطة المدى من قبل داريو بينيديتو ثم حرف تسديدة الارتداد، التي صنعها زيبالوس.

في المرحلة التكميلية، أصبحت المباراة أكثر تشابكًا وواجهت الفرق صعوبة كبيرة في خلق الفرص، والتي أضيفت إليها الحالة السيئة لملعب ديبورتيفو كالي.

جعلت ومضات تيو غوتيريز الأزوكاريوس أقرب إلى مرمى روسي، في حين ظل روميرو أهم الأرجنتينيين، على الرغم من أنه في الشوط الثاني كان على الباراغوايالبحث البحث عن الكرة عدة مرات على أرضه الخاصة لأنه كان يحصل على القليل جدا.

عندما بدت المباراة أكثر تشابكًا، فتح المضيفون النتيجة إلى 69 في ركلة حرة من الجانب الأيمن أخذها فيلاسكو وأن بورديسو تمكن من رئاسة الكرة، على الرغم من مدى صعوبة ذهابه، لإرساله إلى مؤخرة الشباك ووضع المدرب الفنزويلي رافائيل دودام l للاحتفال.

بوكا, فاجأ من التهديف, تلقى الضربة الثانية بعد عشر دقائق عندما فاضت فيلاسكو, في مسرحية رائعة على الجانب الأيسر, وأرسل صليبًا زاحفًا لفاسكيز, الذي ظهر كشبح وبطلقة أعسر حكم على المباراة لصالح الكولومبيين.

في اليوم الثاني، المقرر عقده في الأسبوع المقبل، ستستضيف Xeneize برنامج Always Ready الجريء يوم الثلاثاء، بينما سيزور مزارعو السكر كورنثوس يوم الأربعاء.

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