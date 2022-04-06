أفضل ما في ريكاردو غاريكا في مؤتمر في بيرو: التحضير في إسبانيا، والثناء لكريستيان كويفا واستمراريته

عقد ريكاردو جاريكا مؤتمرا صحفيا للحديث عن كل ما هو قادم في الأشهر المقبلة، حيث سيكون للمنتخب البيروفي مباراة حيوية للوصول إلى كأس العالم قطر 2022. تطرق المدرب الأرجنتيني إلى العديد من الموضوعات وهنا سنراجعها. بالطبع، قبل الحديث عن كرة القدم، طلب الوحدة في لحظة اجتماعية معقدة تمر بها البلاد. «فيما يتعلق بكل ما تمر به البلاد، أرسل لهم عناقًا كبيرًا. من المهم أن تكون متحدًا أكثر من أي وقت مضى للخروج من هذا الوضع»، بدأ.

«ستكون بيرو، بحلول نهاية مايو، في أوروبا. هناك سنفعل أيام التكيف. سيتم التخطيط لمباراة دولية. إنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. إنه القليل من ما تم تخصيصه في الميزانية. سنبدأ باللاعبين من هنا الذين يتم الاستشهاد بهم»، وقال عن التحضير الذي سيجعله يفكر في إعادة النظر.

«ستكون البلاد إسبانيا (مورسيا أو برشلونة). يتم التعامل مع هذه القضايا. هناك فرق ساعة واحدة فقط مع الدوحة. وهذا من شأنه أن يعطينا إمكانية إجراء التكيف الذي نحتاجه. كما ستكون هناك مباراة ودية، ولم يؤكدوا لي ذلك بعد».

«سيصل الفريق بشكل جيد. لن يكون لدينا أي مشاكل. أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة، ونحن نواجه فريقا لديه أيضا الطموح للوصول إلى كأس العالم»، قال.

«فيما يتعلق بإصابة كارلوس (زامبرانو)، نشهد إمكانية التشخيص النهائي. لا نعتقد أنه من المهم إيقافها عن كل المنافسة. هذا ما قاله لي نيستور بونيلو (المدرب البدني)»، وعلق على «القيصر»، الذي أصيب الثلاثاء الماضي مع بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس.

«لن أتحدث عن قضية التجديد في الوقت الحالي. أولاً، لأنه يتم تمديده تلقائيًا في مواجهة أي موقف يترك لنا فرصة أن نكون قادرين على الاستمرار (repechage). الشيء الوحيد في ذهني هو ذلك. لا أريد أن أعرض نفسي. والشيء الوحيد الذي يهمني هو الفوز بالمباراة التي ستسمح لنا بالوصول إلى كأس العالم».

بعد ذلك، تحدث عن باولو غيريرو وجيفرسون فارفان. «لقد اعتبرنا كلانا منهم، طالما لديهم عروض في أنديتهم. مع Paolo يمكننا شيئًا مشابهًا لما تم القيام به مع Yotún، لكن المشكلة هي العصر. نظرًا لأنهم لا يلعبون، فمن الصعب رؤيتهم من أجل repechage».

«إنهم يركزون على حياتهم المهنية الرياضية. هذا يقودهم إلى القلق بشأن القدرة على اللعب. إذا كانوا يريدون مرافقتنا (إلى repechage)، فنحن سعداء. وسيكون ذلك فرحا هائلا بالنسبة لنا».

«أعتقد أن أندريه كاريو سوف تصل إلى repechage. إنه في المهلة الزمنية. عندما يتعلق الأمر به، وإدراكا منه أنه يتعافى بسرعة، فإن الأوقات ستعطيه. لن نستعجل أي شخص على أي حال. يجب أن يكونوا في 100٪،» قال.

هل سيتم تشغيل «بامبينو»؟ «لا أعتقد أن جيانلوكا لابادولا سيعمل. سيتم ترك ذلك لوقت لاحق، عندما يكون لديك وقت معقول للتعافي. وهو في منافسة كاملة مع بينيفينتو. ليس لديك إمكانية إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي».

«إن توازن التصفيات يتركنا راضين. بالطبع كنا نود أن نصنف مباشرة. ليس لدي سوى كلمات شكر على الجهد الكبير الذي بذله الأولاد. لقد كانت مواقف معقدة للغاية كان علينا أن نعيشها بسبب الوباء. فزنا بالحق في لعب repechage. لم يعطنا أحد أي شيء».

«كويفا ليست فقط في هذه الجولة التأهيلية. وما وراء أذواق كرة القدم، يعطينا الكثير. لطالما برزت كويفا. إنه ضروري بالنسبة لنا. لقد حصلت على هذا الاعتبار العالمي. الثناء يستحق عن جدارة. كان لدينا دائمًا هذا النوع من اللاعبين. انه لاعب مختلف».

«موضوع أكينو: سيتم استرداده بالكامل. إنها أمنيتنا. لقد تبعناه عن كثب في حالة Yotún، بسبب الجهد الذي بذله، فقد أثقل نفسه. إنه موضوع روبرتو (موسكيرا). نحن على اتصال».

وفيما يتعلق بإمكانية مواجهة فرنسا والدنمارك مرة أخرى في كأس العالم قطر 2022، قال: «إذا تأهلنا لكأس العالم... إنها مجرد صدفة. أجيب على هذا بعد إعادة البيع».

«دي فاليرا لدينا مفهوم عالي جدًا. ولم تدرك بعد إمكاناتها الحقيقية. وهو لاعب بدأ في وقت متأخر. انها سوف تحصل على أفضل. لدينا الكثير من التوقعات. بيرو لديها مستقبل. انه يعطينا راحة البال».

وأخيرا، تحدث عن شائعات حول اهتمام دول أمريكا الجنوبية الأخرى. «لن يكون لدي رأي. أنا أركز تمامًا على بيرو. إنه لشرف لي أن يتم ملاحظته. إذا لم يكن لدي اتصال رسمي، فهي كلها شائعات. والآن ليس لدي أي شيء من أي شخص. لا يمكنني الالتقاء مع أي شخص الآن».