الخط السيئ الذي انتهى به ديبورتيفو كالي بعد فوزه على بوكا جونيورز في كأس ليبرتادوريس

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Deportivo Cali's Jhon Vasquez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

شعر البطل الكولومبي ديبورتيفو كالي بالمرارة لأول مرة لبوكا جونيورز في المجموعة E من كأس ليبرتادوريس يوم الثلاثاء بفوزه على 2-0 بهدف من المدافع المركزي الأرجنتيني غييرمو بورديسو، الذي ارتدى قميص فريق Xeneize لمدة أربع سنوات، وآخر من قبل الجناح جون فاسكيز.

الكولومبيون, الذين جاءوا إلى المباراة قبل الأخيرة في البطولة المحلية, فاز بالفوز بفضل الأداء الجيد لعجلة القيادة كيفن فيلاسكو, الذي خدم تمريرتين في مباراة خاتلة, مع فرص قليلة وتتميز باللعب القوي.

كان الفوز يستحق أيضًا إنهاء الخط السيئ للفريق الأخضر والأبيض في كأس ليبرتادوريس. آخر مشاركة له كانت في عام 2016 وفي تلك المناسبة سجل خمس هزائم في ست مباريات لعبت في مرحلة المجموعات. على وجه التحديد، في تلك الطبعة كان أحد منافسيه بوكا جونيورز الذي خسر معه 6-2 في لا بومبونيرا وتعادل 0-0 في ملعبه. وبهذه الطريقة يعود إلى الانتصار بعد ست مباريات في البطولة القارية.

بالإضافة إلى ذلك، هزم بوكا جونيورز مرة أخرى بعد 21 عامًا. آخر مرة في 2 مايو 2001 عندما كان رافائيل دوداميل حارس مرمى لديبورتيفو كالي. وكانت النتيجة في ذلك الوقت 3-0 مع نتائج جيراردو بيدويا، فيكتور هوغو أريتيزابل وهدفه خوليو مارشانت.

في الدقائق الأولى, بدأ فريق Xeneize الهجوم بقيادة الباراغواي أوسكار روميرو, صداع لاعبي خط الوسط في فريق أزوكارو, وبواسطة الشاب Exequiel 'Changuito' Zeballos, الذي أنهى مرتين هدف الأوروغواي غييرمو دي أموريس على هذه المرحلة.

وفي الوقت نفسه، كان الكولومبيون أوضح فرصة لهم في الشوط الأول في الدقيقة 13 عندما في هجوم مضاد حارس المرمى أغوستين روسي التطفل في التخليص وتركت كرة القدم للجناح يوني غونزاليس، الذي تشابك وانتهى به المطاف في وقت مبكر من قبل لاعب الوسط البيروفي كارلوس زامبرانو.

ومع مرور الوقت، سقطت المباراة وفقد بوكا الوضوح في الدقائق الأولى، على الرغم من أنه اقترب من التسجيل مرة أخرى في مسرحية في 39 حيث أنقذ إنقاذ مزدوج من قبل دي أموريس كالي، حيث قام أولاً بتغطية تسديدة متوسطة المدى من قبل داريو بينيديتو ثم حرف تسديدة الارتداد، التي صنعها زيبالوس.

في المرحلة التكميلية، أصبحت المباراة أكثر تشابكًا وواجهت الفرق صعوبة كبيرة في خلق الفرص، والتي أضيفت إليها الحالة السيئة لملعب ديبورتيفو كالي.

جعلت ومضات تيو غوتيريز الأزوكاريوس أقرب إلى مرمى روسي، في حين ظل روميرو أهم الأرجنتينيين، على الرغم من أنه في الشوط الثاني كان على الباراغوايالبحث البحث عن الكرة عدة مرات على أرضه الخاصة لأنه كان يحصل على القليل جدا.

عندما بدت المباراة أكثر تشابكًا، فتح المضيفون النتيجة إلى 69 في ركلة حرة من الجانب الأيمن أخذها فيلاسكو وأن بورديسو تمكن من رئاسة الكرة، على الرغم من مدى صعوبة ذهابه، لإرساله إلى مؤخرة الشباك ووضع المدرب الفنزويلي رافائيل دودام l للاحتفال.

بوكا, فاجأ من التهديف, تلقى الضربة الثانية بعد عشر دقائق عندما فاضت فيلاسكو, في مسرحية رائعة على الجانب الأيسر, وأرسل صليبًا زاحفًا لفاسكيز, الذي ظهر كشبح وبطلقة أعسر حكم على المباراة لصالح الكولومبيين.

في اليوم الثاني، المقرر عقده في الأسبوع المقبل، ستستضيف Xeneize برنامج Always Ready الجريء يوم الثلاثاء، بينما سيزور مزارعو السكر كورنثوس يوم الأربعاء.

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