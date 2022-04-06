إطلاق النار في كويبدو (تشوكو) خلف ثلاثة قتلى في حي سان فيسنتي

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

ليلة الثلاثاء في حي سان فيسنتي الشهير، شرق كويبدو، جاء مسلحون يطلقون النار على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يوصلون في الهواء الطلق تاركين 3 قتلى، أحدهم قاصر، كما نددت صيغة نائب الرئيس الحالية للمرشح سيرجيو فاجاردو، لويس غييرمو موريلو ، من حسابه على تويتر.

وقعت الأحداث بعد الساعة التاسعة مساء. تم الإبلاغ عن ضباط الشرطة في المنطقة الذين نقلوا الجرحى من جراء إطلاق النار إلى مركز صحي في عاصمة شوكوا.

في نسخة SEMANA، أصيب 3 أشخاص آخرين، بما في ذلك قاصر؛ وقالت وسائل الإعلام المحلية PubliMóvil Chocó إن مستشفى سان فرانسيسكو دي آسيس أبلغ عن أضرار ناجمة عن الهجوم.

في الوقت الحالي، لا يوجد أي إعلان من قبل السلطات؛ ومع ذلك، في بداية الشهر، ندد سكان كويبدو بتداول كتيبات تخويف ضد السكان، موقعة من قوات الدفاع الذاتي في غايتانيستا في كولومبيا، وحذروا فيها من الانتقام لأي شخص و عقد اجتماعات مع أعضاء جماعات غير قانونية أخرى موجودة في هذه المنطقة من المحيط الهادئ, مثل «لوس مكسيكانوس» أو «لوس زيتاس».

قال الكولومبي إن أحداث الليلة السابقة ستكون مرتبطة بحساب بين «لوس مكسيكانوس» و «لوس بالمينيوس»، في نزاع حول الاتجار الصغير في هذه المنطقة من كويبدو.





من ناحية أخرى، رد فعل وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار السابق، مابيل توريس، على أعمال العنف في كويبدو، مشيرًا إلى أنه مع الوفيات الليلة الماضية، كان هناك 68 حالة وفاة في هذه المنطقة الكولومبية حتى الآن في عام 2022.

وبالمثل، قال الوزير السابق على تويتر أن الفتاة ذكرت أنها واحدة من الإصابات استمرت في الكفاح من أجل حياتها في مستشفى سان فرانسيسكو دي آسيس في عاصمة شوكوا.

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

وقد دفعت النظرة العنيفة في تشوكو مكتب أمين المظالم إلى بدء مهمته الإنسانية مع مسؤوليه في منطقة تشوكو لرعاية 900 أسرة (000 4 شخص) من 25 مجتمعا محليا في بلدية نوفيتا الذين هم في حالة احتجاز كاملة. وطالبت ELN المجتمع بعدم الانتقال من منازلهم لتجنب تداعيات عنيفة.

«ندعو مقاتلي جيش التحرير الوطني وقوات الدفاع الذاتي في غايتانيستا إلى احترام حقوق المجتمعات المحلية في الإقليم والسماح بحرية تنقل المدنيين ووقف أعمالهم ضد مجتمع نوفيتا، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». قال. أمين المظالم، كارلوس كامارغو أسيس، في بيان نشر على موقع ذلك الكيان في نهاية الأسبوع الماضي.

قال رئيس بلدية نوفيتا، ليون فابيو هورتادو، في مقابلة مع RCN إن 5000 شخص (950 عائلة) تم احتجازهم منذ مارس: «يبلغ عدد سكان بلدية نوفيتا 11,000 نسمة، لكن 70٪ لا يزالون في ألتو تامانا. من بين 13 مقاطعة هناك ثمانية تمر بصعوبات (...) ولا تزال قوات الأمن معلقة، ولكن في قضايا الصراع هذه يجب أن تكون لدى المجتمعات المحلية ضمانات لتكون قادرة على التحرك عبر مؤامراتها لأنها تخشى حقول الألغام. وطالما كان هناك وجود مجموعات خارج القانون، فإن المجتمعات ستعيش في خوف»، وشدد على التقرير الإخباري الصباحي لتلك الشبكة.





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