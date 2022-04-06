حظر أعضاء مجلس الشيوخ واردات Vapers والسيجار الإلكتروني

خلال اعتماد القانون العام لضريبة الاستيراد والتصدير في مجلس الشيوخ، تم حظر استيراد السجائر الإلكترونية وأجهزة تبخير التبغ.

ينطبق هذا الحظر أيضًا على المنتجات الجديدة والناشئة التي تستخدم التبغ الساخن وأنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية والأنظمة المماثلة غير النيكوتين وأنظمة استهلاك النيكوتين البديلة.

تم اقتراح هذا الرأي من قبل لجان المالية والائتمان العام والدراسات التشريعية II. على الرغم من أنه تمت الموافقة عليه بأغلبية 68 صوتا مؤيدا، 39 ضد وثلاثة امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، يجب تمريره إلى مجلس النواب لمراجعته والموافقة عليه.

لكن هذا الحظر المنصوص عليه في قانون الضرائب، المدرج في القسم 8543.40.01، نوقش من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين اعتبروا أنه ينتهك الحق في تنمية الشخصية.

وصف السناتور غوستافو ماديرو المحظورات بأنها غير متناسبة لأن هذا الإجراء قد تمت تجربته بالفعل في أكتوبر 2021: «وقد أيدته محكمة العدل العليا للأمة (SCJN)، التي حلت في أكتوبر من العام الماضي تناقض الأطروحة» في المادة 16 من القسم الأول من القانون العام لمكافحة التبغ.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial) Getty Images

وبالمثل، أشار إلى أن المبخرات لم تثبت أنها أكثر ضررا من السجائر، كما تحدث عن تنظيم الماريجوانا، الذي بدا غير متناسق وغير متناسق أنه من ناحية يتعلق بتنظيم الماريجوانا ومن ناحية أخرى يريد حظر المبخرات.

«نحن نؤيد تنظيم الماريجوانا ويقترح مشروع القانون هذا حظر المبخرات وأجد أنه من غير المتسق أننا نؤيد حظر استهلاك القنب لتنظيمه ونحن نؤيد حظر المبخرات»، وقال إن هذا الإجراء يضر بالمستهلكين في الوصول إلى الخير. منتجات عالية الجودة.

وحذر من أن الشيء الوحيد الذي يحظر هو الواردات وليس الاستهلاك، لذلك سيكون هناك تسويق للمنتجات المقرصنة والمغشوشة، الأمر الذي «سيؤدي إلى ضرر أكبر»، قال السيناتور.

وبالمثل، قالت النوبة مايورجا من الحزب الثوري المؤسسي (PRI) في نفس السياق إن الإجراء لن يتسبب إلا في ضرر أكبر، لأن «الحظر ليس أداة للقضاء على تسويق حرق التبغ».

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

«كل ما سنفعله هو الوقوع في السوق السوداء»، وذكر أيضًا أن SCJN أعلنت أن الحظر المفروض على هذه المنتجات غير دستوري. «لا توجد دراسات تحدد أنها ضارة»، بالإضافة إلى حقيقة أن التجارة ستكون محدودة، لذلك أعلن أن هيئة PRI ستصوت ضد الرأي.

وبالمثل ديفيد أورتيس ساليناس وكلوديا أنايا، الذين طرحوا نفس الحجج فيما يتعلق بالتجارة وتطوير السوق السوداء.

يجب أن نتذكر أن SCJN أعلن غير دستوري لأنه وجد أنه ينتهك التطور الحر للشخصية وحرية التجارة، فضلاً عن كونه غير متناسب لأنه لا ينبغي مقارنته بحالة التبغ، بل النظر في خصائص المنتج. نفسها, كما ذكرت الوزيرة آنا مارغريتا ريوس فرجات

على الرغم من أن الوزراء قرروا الاحتفاظ بالأثر الصحي للمنتجات. على الرغم من أن وزير رئيس SCJN، أرتورو زالديفار، اعترف بأن الإعلان يمكن أن يتغير مع ظهور جوانب جديدة للنظر فيها.

كما لاحظت اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية (Cofepris) أن هذه منتجات ضارة بسبب وجود معادن مثل الكادميوم والنيكل والرصاص وغيرها، والتي تضر بالصحة، لأنها تشمل مشتقات المواد المسرطنة. أثبتت أنها يمكن أن تسبب أضرارًا في الجهاز التنفسي وتلف القلب والأوعية الدموية والأضرار الطفرة.

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