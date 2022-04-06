اتهم ساشا سوكول لويس دي لانو بالكذب وحذره: «أراك في المحكمة»

بعد ما يقرب من شهر من إصدار ساشا سوكول بيانًا أعلنت فيه أنها شعرت بضحية سوء المعاملة من قبل المنتج التلفزيوني، عندما كانت متورطة في علاقة رومانسية معه في سن المراهقة وكان رجلاً يبلغ من العمر 39 عامًا، والآن قام المغني بتفصيل جوانب القضية الوعرة وأرسلت رسالة قوية.

«لقد مر شهر تقريبًا منذ بياني في 8 مارس. اعتقدت أنني لن أضطر للحديث عن هذا بعد الآن, لكن الظروف لا تترك لي أي خيار. يكذب لويس عندما يريد إشراك والديّ قائلين إن العلاقة كانت «شفافة». لا شيء أبعد عن الحقيقة. الشفافية؟ هل هو خطير؟ اكتشف والداي العلاقة بعد عامين من بدئها. أكرر، عندما بدأت كان عمري 14 عامًا؛ عندما اكتشفوا أنني كنت أقترب من 16 عامًا. كيف يمكن أن يكونوا قد وافقوا على شيء لم يعرفوا بوجوده؟» ، بدأت في موضوع تويتر مكتوب يوم الثلاثاء، 5 أبريل.

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