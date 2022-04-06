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الثلاثاء 5 أبريل 2022
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اتهم ساشا سوكول لويس دي لانو بالكذب وحذره: «أراك في المحكمة»

و ببيان جديد, و اجه ساشا سوكول النص الذي أصدره المنتج مؤخرا, مشيرا إلى أنه «لم يرتكب أي جريمة»

Newsroom Infobae

5 أبريل 2022

بعد ما يقرب من شهر من إصدار ساشا سوكول بيانًا أعلنت فيه أنها شعرت بضحية سوء المعاملة من قبل المنتج التلفزيوني، عندما كانت متورطة في علاقة رومانسية معه في سن المراهقة وكان رجلاً يبلغ من العمر 39 عامًا، والآن قام المغني بتفصيل جوانب القضية الوعرة وأرسلت رسالة قوية.

«لقد مر شهر تقريبًا منذ بياني في 8 مارس. اعتقدت أنني لن أضطر للحديث عن هذا بعد الآن, لكن الظروف لا تترك لي أي خيار. يكذب لويس عندما يريد إشراك والديّ قائلين إن العلاقة كانت «شفافة». لا شيء أبعد عن الحقيقة. الشفافية؟ هل هو خطير؟ اكتشف والداي العلاقة بعد عامين من بدئها. أكرر، عندما بدأت كان عمري 14 عامًا؛ عندما اكتشفوا أنني كنت أقترب من 16 عامًا. كيف يمكن أن يكونوا قد وافقوا على شيء لم يعرفوا بوجوده؟» ، بدأت في موضوع تويتر مكتوب يوم الثلاثاء، 5 أبريل.

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