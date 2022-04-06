بورو سينتمينتو: المشاهير يظهرون تضامنهم مع المجموعة بعد هجوم الحافلة في Panamericana Sur

مجموعة النساء Puro Sentimiento، بقيادة باميلا فرانكو، ذكرت من خلال شبكاتها الاجتماعية أن كانت الحافلة التي كان يسافر فيها الموسيقيون رجم من قبل مجموعة من المتظاهرين. وقع الحادث على بعد كيلومتر. 273 من Panamericana Sur، حوالي الساعة 5 صباحًا من يوم الأربعاء 6 أبريل.

وفقًا للأوركسترا على حسابها على Instagram، وصل عملاء الشرطة الوطنية البيروفية إلى مكان الحادث لتفريق الغوغاء بالغاز المسيل للدموع. ومع ذلك، لم يساعد أي من هذا بسبب العدد الكبير من المتظاهرين الذين استولوا على المنطقة، لذلك لم يكن أمام الموسيقيين خيار سوى البقاء داخل السيارة.

في التصريحات الأخيرة لكريستيان دومينغيز، مالك المجموعة، تمكن بعض الفنانين من الخروج من الحافلة للمشي إلى ليما. ومع ذلك، لم يكن أحدهم، إدوين كوتو، محظوظًا جدًا لأنه أصيب بحجر في رأسه. في الوقت الحالي يتم مساعدته في مركز طبي محلي.

يتعرض بورو سينتيمينتو للهجوم من قبل المتظاهرين الغوغاء. (فيديو: إنستغرام)

لم تفاجئ صور العنف موصلات أمريكا هوي فحسب، بل أيضًا شخصيات مختلفة من المشهد الفني، الذين أعربوا عن تضامنهم مع Puro Sentimiento والموسيقيين المصابين، الذين تقطعت بهم السبل على طريق Ica لأكثر من 3 أيام بسبب إيقاف شركات النقل.

تحدثت غابرييلا هيريرا، وهي مشاركة في Esto es Guerra، من خلال قصصها في Instagram للدعوة إلى التوقف من أعمال العنف خلال المظاهرات. «الاحتجاج هو قضية عادلة وسلمية، حسنا، ولكن التخريب والعنف من قبل المتظاهرين الزائفين ليست كذلك».

«تضامني التام مع موسيقيي أوركسترا بورو سينتمينتو، الذين تقطعت بهم السبل على حاجز الطريق في إيكا عندما عادوا إلى ليما. آمل أن تتخذ السلطات إجراءات بشأن هذه المسألة وأن يقع الثقل الكامل للقانون عليها»، قالت فتاة الواقع.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

شخصية أخرى وقفت تضامنا مع بورو سينتيمينتو كانت كارلا «كوتيتو» رويدا، التي كتبت على إنستغرام: «لا للعنف! لا شيء يبرر العنف. إنهم يريدون فقط العودة إلى ديارهم تمامًا مثل الأشخاص الآخرين الذين عالقون في العاطلين عن العمل».

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

أمريكا هوي تستضيف جانيت باربوزا وإثيل بوزو وبرونيلا هورنا عن أسفها للوضع الذي تمر به مجموعة دومينغيز، منظمة الصحة العالمية لم يستطع تحمل الدموع على المجموعة عندما اعتذر للموسيقيين المصابين.

«نحن نتفق مع المظاهرات، على أن المطالب يجب أن تسمع، ولكن العنف ليس هو الطريق. هذا لن يأتي إلى أي شيء، البلد كله يفكر بنفس الطريقة. قالت ابنة جيزيلا فالكارسيل: «إنه يؤلمنا كبيرو،لكن العنف ليس هو الطريق».

خسائر اقتصادية كبيرة

خلال تصريحه في أمريكا توداي، سئل كريستيان دومينغيز عن المبلغ الذي سينفقه على إصلاح التنقل، فأجاب: «سيكون الأمر مكلفًا للغاية، وأتعس شيء هو أنه بعد أن نتعافى شيئًا فشيئًا. أنت لا تعرف كم كان فظيعًا (لمعرفة الهجوم)، ليس فقط بسبب الخسائر، للتفكير في كيفية عمل الناس في الداخل». يضاف إلى هذه النفقات ما كان يطوره حتى يتمكن موسيقييه من تناول الطعام والشراب أثناء تقطعت بهم السبل في إيكا.

وبالمثل، لم يستطع كبح دموعه عندما اعتذر لعائلة موسيقييه، لأن العديد منهم، بما في ذلك عضو أمنه، الذين بقوا في الحافلة لعدة أيام.

«لوتشيتو، إنه يعلم أنه يعتني بنا جميعًا، نحن 50 شخصًا يعتنون بنا، شكرًا لك على ذلك، إنه أيضًا أب لعائلة، يمكنه الذهاب، لكنه هناك، يبقى، يهدأ. شكرا لك على ذلك، الشركة تشكرك بشكل كبير، الموسيقيين، ألف اعتذار»، وقال في منتصف البكاء.

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