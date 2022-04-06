سجناء يحتجون في أربعة سجون في الإكوادور على نقل خمسة من قادة «لوس لوبوس» إلى سجن مشدد الحراسة

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, donde varios reos y gendarmes murieron en disturbios, en Latacunga, Ecuador. Julio 22, 2021. REUTERS/Johanna Alarcon

تستمر أزمة السجون في الإكوادور. بعد نقل خمسة من قادة الفرقة الضخمة لوس لوبوس, الذين قيل إنهم تسببوا في حمام دم آخر في سجن توري في جنوب الإكوادور, تم تسجيل حوادث في أربعة سجون في البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وفي سجون لاتاكونغا وماتشالا وإسميرالداس وسانتو دومينغو، صعد السجناء إلى التراسات، وسيطروا على بعض الأبواب، بل وأحرقوا مرتبة. و وصفت السلطات هذه الأعمال بأنها «مظاهرات» و أفادت بأن البروتوكولات الأمنية قد تم تفعيلها في آن و احد لاستعادة النظام داخل مراكز إعادة التأهيل هذه. وقال السجناء في هذه السجون لوسائل الإعلام إنه احتجاج تضامنا مع السجناء الذين نقلوا من توري.

ليلة الاثنين الماضي، بعد تصعيد العنف في سجن توري، الذي خلف ما لا يقل عن 20 قتيلا، قطع رأس العديد منهم، أعلن وزير الداخلية الجنرال باتريسيو كاريو عن نقل خمسة من قادة العصابات الإجرامية إلى سجن لاروكا المشدد الحراسة. أكدت منصة المواطنين SOS Cárceles Ecuador أنهم سيكونون قادة عصابة Los Lobos، ثاني أكبر فرقة ضخمة في الإكوادور. ويقدر أن 8000 سجين ينضمون إلى العصابة. كشفت سجون SOS أيضًا أن السجون التي وقعت فيها الاحتجاجات تحت قيادة لوس لوبوس.

عرفت السلطات أنه بعد نقل القادة ستكون هناك ردود فعل. وقال الوزير كاريو نفسه إن الحكومة ستقف بحزم ضد العصابات وأنها مستعدة لأي رد.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas FERNANDO MACHADO | AFP

في سجن لاتاكونجا، تسلق ما لا يقل عن 50 سجينا تراسات المركز، وفقا لمصادر الشرطة. دخلت السلطات بالشاحنات العسكرية وسيارات الدوريات التابعة للشرطة الوطنية. تم إجلاء موظفي المطبخ والصيانة هناك للحفاظ على سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييد المرور على الطرق المؤدية إلى ذلك السجن. تم التحكم في الوضع.

أكد حاكم كوتوباكسي، أوسوالدو كورونيل، أن ما حدث في سجن لاتاكونغا هو إجراء لدعم السجناء الذين نقلوا من توري إلى لاروكا، في غواياكيل، وأنه ليس تمردا.

وفي الوقت نفسه، وقعت أيضا حوادث في سجن ماتشالا أدت إلى نقل وحدات خاصة من الشرطة الوطنية وأفراد القوات المسلحة إلى ذلك السجن. حتى أقارب السجناء جاءوا إلى مكان الحادث للبقاء على اطلاع على الأحداث واحتجوا على النقل المزعوم للسجناء من ذلك السجن. و يقال إن السجناء سيطرت في ذلك السجن على بوابات الدخول و الخروج لل مركز.

«أقاربنا هادئون، دون مشاكل، بدون أي شيء. نريد أن يكون هناك أي نقل، سجناء لدينا على ما يرام هنا. إنهم ليسوا في قتال أو أي شيء. إنهم لا يقاتلون، حتى هنا لا يوجد قتل»، قالت امرأة واحدة. وقال قريب آخر أيضا: «قيل لأخي أنه سيتم نقله إلى مدينة غواياكيل، ونحن نخشى أن يقتل هناك»، وفقا لصحيفة El Universo.

في سجن إزميرالداس، بعد ساعة واحدة فقط من الحوادث التي وقعت في ماتشالا، أحرقت مجموعة من 150 سجينا مرتبة في ساحة السجن، وفقا لتقرير للشرطة. ومع ذلك، بعد بضع دقائق، كان السجناء أنفسهم قد أخمدوا النار.

وتدخل العشرات من ضباط الشرطة أيضا في سجن سانتو دومينغو، في ناقوس الخطر من تمرد. وعلى الرغم من ذلك، لم تدلي الشرطة بأي بيان وكان من المعروف أن مدير المركز أجرى حوارا مع مجموعة من السجناء الذين قدموا عدة طلبات.

بعد ظهر يوم الأربعاء، سيجتمع الرئيس غييرمو لاسو مع وزير الداخلية، باتريسيو كاريلو، ووزير الحكومة، فرانسيسكو خيمينيز، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن. وطالبت اللجنة بأن تتخذ الدولة إجراءات ضد أزمة السجون التي خلفت أكثر من 315 قتيلاً في عام 2021، وهي واحدة من أكبر أعداد عمليات القتل في السجون في أمريكا اللاتينية.

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